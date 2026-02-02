Сутра вишечасовни прекид струје

02.02.2026
14:48
Коментари:0
Дио потрошача на подручју Требиња који се снабдијевају електричном енергијом путем далековода Дужи-Хум сутра ће остати без струје због радова на електромрежи.
Из предузећа "Електро-Херцеговина" саопштено је да струје неће бити у периоду од 8.30 до 14.00 часова.
Радове на електромрежи изводи предузеће "Електро-Херцеговина".
Из тог предузећа су замолили грађане за разумијевање и стрпљење док трају радови на мрежи.
