Сутра вишечасовни прекид струје

02.02.2026

14:48

Сутра вишечасовни прекид струје
Фото: АТВ

Дио потрошача на подручју Требиња који се снабдијевају електричном енергијом путем далековода Дужи-Хум сутра ће остати без струје због радова на електромрежи.

Из предузећа "Електро-Херцеговина" саопштено је да струје неће бити у периоду од 8.30 до 14.00 часова.

Радове на електромрежи изводи предузеће "Електро-Херцеговина".

Из тог предузећа су замолили грађане за разумијевање и стрпљење док трају радови на мрежи.

