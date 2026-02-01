Logo
Активирало се велико клизиште у Сарајеву: Угрожени стамбени објекти

СРНА

Активирало се велико клизиште у Сарајеву
Фото: Faktor.ba/Screenshot

У сарајевској општини Стари Град одронио се дио земљишта и угрозио стамбене објекте, а повријеђених није било.

Одроњена земља уништила је прилазне степенице и зауставила се непосредно уз куће , у Улици Трчиводе, те је причињена знатна штета и додатно угрожена безбједност становника тог подручја, преносе федерални медији.

Грађани упозоравају да се на потенцијалну опасност указивало и раније, али да реакција надлежних институција није услиједила на вријеме.

Становници позивају надлежне службе да хитно изађу на терен, изврше процјену ризика и предузму конкретне мјере како би се спријечиле теже посљедице.

Сарајево

клизиште

