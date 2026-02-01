Активирало се велико клизиште у Сарајеву: Угрожени стамбени објекти

Извор:
СРНА
01.02.2026
16:28
Коментари:0
У сарајевској општини Стари Град одронио се дио земљишта и угрозио стамбене објекте, а повријеђених није било.
Одроњена земља уништила је прилазне степенице и зауставила се непосредно уз куће , у Улици Трчиводе, те је причињена знатна штета и додатно угрожена безбједност становника тог подручја, преносе федерални медији.
Грађани упозоравају да се на потенцијалну опасност указивало и раније, али да реакција надлежних институција није услиједила на вријеме.
Становници позивају надлежне службе да хитно изађу на терен, изврше процјену ризика и предузму конкретне мјере како би се спријечиле теже посљедице.
