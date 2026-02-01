Доктор саопштио Рафаелу Надалу да има ову неизљечиву болест

Извор:
Финални меч данас на Аустралијан опену између Новака Ђоковића и Карлоса Алкараза гледао је уживо са трибина Рафаел Надал који је са Нолетом 60 пута одмјерио снаге на терену и славни Србин је однио укупну побједу у тим окршајима - 31:29.
Српски и шпански тенисер играли су у завршници турнира у Мелбурну 2012. Тај меч је трајао 5 сати и 53 минута, побједу је однио Ноле. Долазак Рафе на трибине подсјетио је на те незаборавне моменте, али и на ову причу.
Славни Новак Ђоковић који је на Аустралијан опену показао и како се побјеђује и како се губи у великом стилу, као прави спортски великан, рекао је у једном моменту током меча Рафалеу Надалу: "Хоћеш да играш", на шта се Шпанац слатко насмијао.
Надал је у интервјуу пред меч поручио да Новаку жели све најбоље и да наш тенисер "има шансу да испише невјероватну причу".
Поручио је и да "са Новаком има невјероватну историју, па напоменуо да је Алкараз његов сународник, али и да ће бити срећан ако Ђоковић побиједи".
"Он исписује историју овдје", истакао је и додао да српски тенисер као примјер отпорности и посвећености заслужује много поштовања.
А много успомена имају њих двојица. Било је ту и осмијеха и суза, а једну борбу ван терена Надал и даље води.
Надал је могао и да не постане тенисер. Када је имао 17 година, дијагностикован му је Милер-Вајсов синдром који напада кости стопала и изазива јак бол при сваком покрету, пише "Пунтодебрејк". У питању је дегенеративна болест која представља дисплазију скафоидне кости.
"Први пут сам се повриједио са 17 година и речено ми је да вјероватно више никада нећи играти професионални тенис. Схватио сам да све може да нестане у трену. За Милер-Вајсов синдром није било лијека, само третмани. Нисам ни знао шта је то. Једног дана сте невјероватно срећни, а сутрадан не можете да ходате. Данима сам плакао, али то је била највећа лекција из скромности. Имао сам и среће да имам оца какав је мој, који је увијек био позитиван и тврдио да ћемо наћи рјешење. Али, ако га не нађемо, говорио је, има још ствари у животу ван тениса. Хвала Богу, тако је и било, и послије много болова, операција и рехабилитација рјешење је нађено", рекао је Надал у исповијести за "Спортску трибину".
Том причом гануо је многе, али и инспирисао да не одустају лако.
"Никада ме није покретала мржња према ривалима, него дубоки респект и дивљење. Једноставно, трудио сам се да се сваког јутра пробудим и будем бар мало бољи како бих могао да им парирам. Није увијек функционисало, али бар сам се трудио. Увијек сам се трудио. Сви ми добијемо оно што смо давали. Надам се да ће моје насљеђе бити да сам се увијек трудио да се према свима односим са дубоким респектом. То је било златно правило мојих родитеља. Отац ми је увијек говорио: 'Тешко је бити оригинал, лакше је бити копија.' Он није говорио о тенису, него о животу. Окрените се око себе и погледајте људе којима се дивите. Како се они понашају према другима. Шта волите у њима. Понашајте се као они и вјероватно ћете имати срећан живот. Ту лекцију сам уносио у сваки меч".
Новинар "Зидојче цајтунга" Вернер Бартенс разговарао је 2022. са њемачким ортопедима који су скептични у вези са дијагнозом Рафаела Надала.
"Та болест и врхунски спорт не могу да иду једно са другим. Не мислим да има некрозу (умртвљење) кости, јер та болест напредује и тешко је бавити се врхунским спортом више сати", рекли су ортопеди.
Доктор Шилтенхоф додао је да би била потребна велика доза "пејнкилера" како би на узастопним мечевима Надал могао да игра.
"Потребна доза за толики бол би морала да буде огромна и не би могао да удара лоптицу више и не би могао да настави да игра дуже од једног сета. Тешко ми је да вјерујем да има структуралну штету на некој кости ако он стално себе излаже невјероватним напорима врхунског спортисте. Такође Милер-Вајсов синдром се дешава на обје стране стопала", нагласио је.
