Logo
Large banner

Ђоковић се обратио Надалу на трибинама: Није фер

Извор:

АТВ

01.02.2026

15:38

Коментари:

0
Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена
Фото: Танјуг/АП

Нови шампион Аустралијан Опена је Карлос Алцараз, који је у финалу савладао Новака Ђоковића резултатом 3:1 у сетовима и тако исписао историју свјетског тениса.

Овом побједом 22-годишњи Шпанац постао је најмлађи тенисер икада који је комплетирао каријерни Грен Слем, односно освојио сва четири највећа тениска турнира.

Новак Ђоковић и Карлос Алкараз

Тенис

Алкараз и Аустралијан опен прекршили правила због Ђоковића

Након завршетка меча, Новак Ђоковић одржао је спортски и достојанствен говор, у којем је срдачно честитао Алкаразу на фантастичном турниру и историјском успјеху.

Посебну пажњу публике привукао је и податак да је финале у Род Лејвер Арени уживо пратио Рафаел Надал, дугогодишњи највећи ривал Новака Ђоковића, с којим је током каријере одиграо чак 60 међусобних мечева.

Ђоковић није пропустио прилику да се у свом стилу нашали, те се током говора обратио легендарном Шпанцу, изазвавши осмијехе на трибинама и у цијелој дворани.

Новак Ђоковић и Карлос Алкарас

Тенис

Ево колико су Новак и Карлос зарадили новца финалом у Мелбурну

"Желио бих се обратити легендарном Рафи који је вечерас на трибинама. Само неколико ријечи – чудно је видјети те тамо, а не овдје. Била је част дијелити терен с тобом. Ово ми је први пут да си на трибинама док ја играм, али хвала ти што си дошао. Имао сам осјећај као да сам играо два против једног – није фер, али у реду", рекао је Ђоковић кроз шалу.

Публика је Ђоковићеве ријечи испратила громогласним аплаузом, још једном потврдивши његову спортску величину и однос пун поштовања према највећим ривалима.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Аустралијан опен 2026

Карлос Алкараз

Rafael Nadal

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Новак Ђоковић и Карлос Алкараз у финалу Аустралијан опена

Тенис

Алкараз и Аустралијан опен прекршили правила због Ђоковића

8 ч

0
Новак Ђоковић и Карлос Алкарас

Тенис

Ево колико су Новак и Карлос зарадили новца финалом у Мелбурну

10 ч

0
Карлос Алкараз

Тенис

Алкараз: Новаче, инспиришеш ме

10 ч

0
Новак Ђоковић

Тенис

Прве ријечи Новака Ђоковића послије пораза: Вјеровао сам у себе, али...

10 ч

30

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner