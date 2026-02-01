Ђоковић се обратио Надалу на трибинама: Није фер

Извор:
Нови шампион Аустралијан Опена је Карлос Алцараз, који је у финалу савладао Новака Ђоковића резултатом 3:1 у сетовима и тако исписао историју свјетског тениса.
Овом побједом 22-годишњи Шпанац постао је најмлађи тенисер икада који је комплетирао каријерни Грен Слем, односно освојио сва четири највећа тениска турнира.
Након завршетка меча, Новак Ђоковић одржао је спортски и достојанствен говор, у којем је срдачно честитао Алкаразу на фантастичном турниру и историјском успјеху.
Посебну пажњу публике привукао је и податак да је финале у Род Лејвер Арени уживо пратио Рафаел Надал, дугогодишњи највећи ривал Новака Ђоковића, с којим је током каријере одиграо чак 60 међусобних мечева.
Ђоковић није пропустио прилику да се у свом стилу нашали, те се током говора обратио легендарном Шпанцу, изазвавши осмијехе на трибинама и у цијелој дворани.
"Желио бих се обратити легендарном Рафи који је вечерас на трибинама. Само неколико ријечи – чудно је видјети те тамо, а не овдје. Била је част дијелити терен с тобом. Ово ми је први пут да си на трибинама док ја играм, али хвала ти што си дошао. Имао сам осјећај као да сам играо два против једног – није фер, али у реду", рекао је Ђоковић кроз шалу.
Публика је Ђоковићеве ријечи испратила громогласним аплаузом, још једном потврдивши његову спортску величину и однос пун поштовања према највећим ривалима.
