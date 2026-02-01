Прве ријечи Новака Ђоковића послије пораза: Вјеровао сам у себе, али...

Извор:
Телеграф
01.02.2026
13:20
Коментари:30
Најбољи српски тенисер, Новак Ђоковић нажалост је поражен данас у финалу Аустралијан опена од Карлоса Алкараза послије преокрета у четири сета (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) у Мелбурну.
Шмекерски се обратио Новак самом Алкаразу, загрлио га одмах послије финала, а врло је срећан и што је видео Рафаела Надала на трибинама на овом сусрету.
"Прво, честитам Карлосу, невјероватан турнир, двије недјеље са тимом, оно што радиш најбоље описује ријеч историјски, желим ти много среће у наставку каријере. Сигуран сам да ћемо се видјети још много пута у наредних 10 година. Морам да захвалим мом тиму што ме је издржао, што ме подржавао, није била лагана пловидба, ви сте који ослонац, видјели сте најбоље и најгоре од мене у послиједње три недеље, овај успјех је и ваш", рекао је Новак.
Потом се окренуо ка Рафаелу Надалу.
Тенис
Ђоковић нажалост без 25. Гренд слема: Алкараз освојио Аустралијан опен
"Хтио бих да се обратим легендарном Рафи који је на трибинама. Само пар ријечи, чудно је видјети те тамо, а не овдје. Била је част дијелити терен са тобом, чудно ми је да си сада на трибини, то ми је први пут, али хвала што си овдје. Имао сам утисак као да је два против један, није фер, али ок", нашалио се Ђоковић.
Захвалио се Ђоковић и публици у Мелбурну, пише Телеграф.
"Имам припремљен побједнички и губитнички говор, само да се подсјетим, ово је Карлосов моменат. Дали сте ми што никад нисам осјетио у Аустралији, љубав и подршку као никад до сад, ово је 21. пут да сам у Аустралији, вјеровао сам у себе, али... Морам да будем искрен и да нисам мислио да ћу стајати на завршној церемонији још једном. Хвала вам што сте ме гурали, Бог зна шта ће се десити сутра, а не за шест мјесеци или годину дана, али била је сјајна вожња", објаснио је Новак.
