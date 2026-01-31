Баријера: Јаник Синер никада није добио овакав меч

Извор:
АТВ
31.01.2026
17:02
Коментари:0
Италијански тенисер Јаник Синер дефинитивно није за маратонске мечеве.
Синер никада у каријери није побиједио у мечу који је трајао дуже од три сата и 50 минута.
Тако није успио ни у петак у Мелбурну, гдје га је послије четири сата и девет минута побиједио Новак Ђоковић.
Најболнији је врло вјероватно био пораз у финалу Ролан Гароса 2025. од Карлоса Алкараза, у мечу који је трајао готово пет и по сати.
Сличан пораз доживио је у Паризу и од Данијела Алтмајера, а меч који је трајао више од пет часова изгубио је од Алкараса на УС опену 2022. године.
Маратоне је губио и од Саше Зверева у Њујорку, Данила Медведева на Вимблдону, Стефаноса Циципаса и Дениса Шаповалова у Мелбурну.
⚠️ The 3h50 barrier has been crossed.— Set Point 🎾 (@SetPointBets) January 30, 2026
📊 Jannik Sinner has NEVER won a match lasting longer than 3 hours and 50 minutes:
❌ 5h29 — lost vs Alcaraz (RG 2025)
❌ 5h26 — lost vs Altmaier (RG 2023)
❌ 5h15 — lost vs Alcaraz (US 2022)
❌ 4h41 — lost vs Zverev (US 2023)
❌ 4h09 —… pic.twitter.com/eqUoWbCv7Z
Тенис
8 ч0
Тенис
10 ч0
Тенис
11 ч0
Тенис
12 ч0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму