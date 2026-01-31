Logo
Баријера: Јаник Синер никада није добио овакав меч

31.01.2026

Други тенисер свијета, Италијан Јаник Синер пласирао се данас у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије, пошто је побиједио сународника Лучана Дардерија са 6:1, 6:3, 7:6.
Италијански тенисер Јаник Синер дефинитивно није за маратонске мечеве.

Синер никада у каријери није побиједио у мечу који је трајао дуже од три сата и 50 минута.

Тако није успио ни у петак у Мелбурну, гдје га је послије четири сата и девет минута побиједио Новак Ђоковић.

Најболнији је врло вјероватно био пораз у финалу Ролан Гароса 2025. од Карлоса Алкараза, у мечу који је трајао готово пет и по сати.

Сличан пораз доживио је у Паризу и од Данијела Алтмајера, а меч који је трајао више од пет часова изгубио је од Алкараса на УС опену 2022. године.

Маратоне је губио и од Саше Зверева у Њујорку, Данила Медведева на Вимблдону, Стефаноса Циципаса и Дениса Шаповалова у Мелбурну.

