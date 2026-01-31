Logo
Родик никад оштрији због Ђоковића: Ако га то још једном питате треба да добијете отказ

Фото: Tanjug / AP / Aaron Favila

Бивши тенисер Енди Родик поново је одушевљеним тоном причао о подвигу Новака Ђоковића, побједи против Јаника Синера и пласману у финале Аустралијан Опена.

Он је сигуран да ово што је урадио српски ас не може нико да понови.

"Све што знам јесте да смо поново присуствовали величини. Добио си Синера двоструког шампиона и браниоца титуле који је практично ти од прије 10 година, који доминира на бетону и шта све ради људима на тој подлози. Када дођу велики моменти, та контрола средине терена... Под притиском, увијек говоримо, усредсређени Новак, усредсређени Новак, то је оно што и јесте. Нисам видио никада неког ко је толико комотан у сценарију гдје играш против неког попут Синера који ће брзо бити један од најбољих свих времена", рекао је Родик.

Он је онда без двојбе изрекао чињеницу, а то је да би приче о томе да Ђоковић заврши каријеру требало скроз да престану послије овога.

"Замисли само да радиш то против неког ко ће можда са 30 година да има још 10 Грен слемова. Борг има 11 Грен слемова... Са 38 година... Ако неко буде питао Новака у наредних шест мјесеци нешто о пензији, требало одмах да добије отказ", закључио је Родик у свом подкасту "Сервед".

(Телеграф)

