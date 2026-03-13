Logo
Руски научници открили нову технологију за рано откривање деменције и Алцхајмерове болести

Извор:

Спутник Србија

13.03.2026

07:16

Болница магнет
Фото: pexels/Jo McNamara

Стручњаци Центра за језик и мозак Високе економске школе и Научног центра за ментално здравље осмислили су нову технологију која омогућава рано откривање деменције, укључујући и Алцхајмерову болест, саопштила је прес-служба Националног истраживачког универзитета ВЕШ.

Ова технологија омогућава разликовање нормалног од патолошког старења, наводи се у саопштењу.

„Помоћу ове методе истраживачи су показали да начин на који пацијенти бирају ријечи у говорним тестовима омогућава прецизније разликовање стварних клиничких поремећаја од субјективних притужби на памћење. Увођење такве анализе у клиничку праксу могло би да побољша тачност раног откривања деменције“, истиче се у саопштењу.

Обично се, ради процјене когнитивне функције, особи дају тестови вербалне флуентности, у којима се од ње тражи да у року од једног минута наведе што више ријечи из одређене категорије (на примјер „животиње“ или „воће“) или ријечи које почињу на одређено слово, додаје се.

илу-кромпир-12032026

Савјети

Наука открива: Ова храна има лошу репутацију али је здрава

Тим научника је сугерисао да кључ за прецизнију дијагнозу не лежи у броју ријечи, већ у квалитету и структури одговора: у томе како особа организује претрагу ријечи у свом памћењу.

Процјена вербалне флуентности

Научници су идентификовали скуп ријечи у одговорима учесника на основу начина на који групишу ријечи. На примјер, да ли групишу ријечи као „тигар, лав, леопард“ (семантичка група речи за категорију „мачке“) или „камелеон, какаду, капибара, кокошка, кобра“ (фонетска група ријечи са заједничком почетном фонемом „к“).

Испоставило се да што су дуже групе ријечи које слично звуче, то је боље опште стање когнитивних функција код човјека.

Ако особа дуже користи ријечи сличног звучања прије него што пређе на другу групу ријечи, то указује на очуване когнитивне функције, закључују научници.

(спутник србија)

Тагови :

наука

Alchajmer

Болест

demencija

