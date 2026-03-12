Наука открива: Ова храна има лошу репутацију али је здрава

Извор:
Угљени хидрати дуго имају лошу репутацију. То је углавном због дијета са ниским садржајем угљених хидрата које су навеле људе да вjерују да су намирнице попут кромпира и тестенина по својој природи нездраве.
Али стручњаци инсистирају да је то мит.
„Прави проблем нису сами угљени хидрати, већ високо прерађени угљени хидрати без влакана, као што су бијели хлеб, заслађене житарице и грицкалице“, рекла је дијететичарка Софи Медлин за Дејли мејл.
Извори угљених хидрата из цијеле хране, укључујући житарице, махунарке, поврће и воће, обезбjеђују енергију, влакна, витамине и минерале и повезани су у великим популационим студијама са смањеним ризиком од срчаних обољења, дијабетеса типа 2 и неких врста рака.
„Друштвене мреже су пуне људи који истичу предности смањења уноса угљених хидрата како би смршали, користећи ствари попут кето, палео и месождерских дијета. Нажалост, ово је неправедно дало угљеним хидратима прилично лоше име“, рекла је она.
Кључ, кажу стручњаци, је како се угљени хидрати кувају и са чиме се служе, што може направити драматичну разлику. Додавање путера, павлаке, сира или великих количина уља може релативно скромно јело трансформисати у нешто далеко калоричније.
Мало је намирница које су толико критиковане као кромпир. Људи који покушавају да смршају често га прво елиминишу из исхране. У стварности, сам кромпир има релативно мало калорија и пуно хранљивих материја.
Средњи печени кромпир тежине око 180 грама садржи око 160 калорија, слично кришци интегралног хљеба са путером, али можете добити око четири грама влакана ако га једете са кором. Такође обезбјеђује око 900 милиграма калијума, минерала који помаже у регулисању крвног притиска и подржава функцију мишића и нерава.
Кромпир је такође добар извор витамина Ц, важног за имунолошку функцију и здравље коже, као и витамина Б групе, укључујући витамин Б6, који помажу тијелу да ослободи енергију из хране. Нездрава репутација кромпира обично се своди на начин на који се кува.
Кувани кромпир садржи око 90 калорија на 100 грама, али пржење у дубоком уљу драматично повећава овај број због уља које се апсорбује током кувања. Помфрит може садржати више од 300 калорија на 100 грама, док пржење у уљу, пасирање са павлаком и путером или пуњење сиром може лако удвостручити или утростручити калорије.
Када су у питању други угљени хидрати, овас се сматра једном од најздравијих намирница јер је богат бета-глуканом, растворљивим влакном за које је доказано да помаже у смањењу ЛДЛ холестерола.
Класична порција од 40 грама овса садржи око 150 калорија, 27 грама угљених хидрата, око четири грама влакана и пет грама протеина. Влакна успоравају варење, спречавају скокове шећера у крви и помажу људима да дуже остану сити. Због тога је каша често много заситнија од многих прерађених житарица за доручак, које могу садржати сличне калорије, али много мање влакана.
Житарице попут смеђег пиринча, јечма, киноа и тестенине од цијелог зрна садрже цијело зрно - укључујући мекиње богате влакнима и клице богате хранљивим материјама. Рафинисане житарице попут бијелог пиринча или бијеле тестенине имају уклоњене ове слојеве, чиме се лишавају већег дијела влакана и хранљивих материја.
Иако се тјестенина прерађује, тестенина од цијелог зрна се прави од брашна мљевеног од цијелог зрна пшенице, што значи да већина влакана и хранљивих материја остаје.
„Интегралне житарице попут овса, јечма, пшенице и пасуља садрже отпорни скроб. Оне помажу у контроли шећера у крви, дуже нас држе ситима и подржавају наше цревне бактерије. Када су угљени хидрати рафинисанији, попут интегралног хљеба у односу на бијели хљеб, бијели хљеб много брже ослобађа шећер. Нећемо се осјећати сити толико дуго, а наше цревне бактерије нису тако добро храњене због недостатка влакана. Сви бисмо требали да тражимо начине да пређемо са рафинисаних угљених хидрата на верзије од цијелог зрна“, објаснила је она.
