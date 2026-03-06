Logo
Large banner

Ако вам се у замрзивачу накупља лед, убаците само једну намирницу: Нестаће за трен

Аутор:

АТВ

06.03.2026

08:34

Коментари:

0
Замрзивач, фрижидер
Фото: Meruyert Gonullu/Pexels

Заборавите на мукотрпно одмрзавање, фенирање и стругање леда. Ако вам се у замрзивачу или фрижидеру упорно накупља лед, постоји једноставан трик који ће вас спасити нервирања и губљења времена. Ако се у замрзивачу или фрижидеру ствара лед, премажите уљем.

Влага, кондензација, отворене кесе, лоше затворене посуде, честа отварања врата, топла храна у фрижидеру, неисправна дихтунг гума, претрпан замрзивач, неадекватно распоређене намирнице – све то доприноси стварању леда. Свака ситница може покренути процес залеђивања. Кад се једном створи слој, тешко га је зауставити без темељне интервенције.

Бритни Спирс

Сцена

Огласио се менаџер Бритни Спирс након њеног хапшења

Наслаге леда настају усљед вишка течности и влаге у фрижидерима и замрзивачима

Прекомјерна влага у затвореним расхладним уређајима најчешће долази од лоше упакованих намирница. Прије него што затворите врата замрзивача, провјерите да ли је храна у кесама добро затворена, вакумирана или правилно ускладиштена.

Чак и када користите модерне уређаје са „но фрост“ технологијом, наслаге леда се могу појавити ако влага непрестано улази у систем. Зато је важно да редовно провјеравате паковања и избјегавате отварање врата без потребе.

Како спријечити стварање леда на зидовима фрижидера

Ако вам се у замрзивачу или фрижидеру накупља лед, први корак је темељно чишћење. Одмрзните и фрижидер и замрзивач, а затим пажљиво осушите све унутрашње површине. Када су зидови потпуно суви, лагано их премажите танким слојем уља – овај трик отежава формирање новог леда и продужава вријеме између чишћења.

Столица-вјежбање

Здравље

Грешка коју многи праве: Како неправилно дисање током вјежбања може довести до повреде?

Лед најчешће настаје због вишка влаге, па је кључно да све кесе са храном буду добро затворене. Редовно одржавање и пажљиво складиштење намирница могу вам помоћи да се заувијек ријешите мукотрпног стругања залеђених зидова.

Ако вам се у замрзивачу или фрижидеру накупља лед, узрок је у вишку влаге који долази из лоше затворених посуда и кеса са храном. Зато је важно да редовно провјеравате паковања и водите рачуна да буду добро затворена – преноси ДомИнВрт.

Сања Вулић

БиХ

Вулић: Вијест да су наше Добојлије безбједно стигле у Српску обрадовала све нас

Уз правилно складиштење и повремено чишћење, ваш фрижидер ће дисати без леда, без муке и без стругања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

zamrzivač

led

Hrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најљепше вијести у Српској: Рођено 27 беба

Друштво

Најљепше вијести у Српској: Рођено 27 беба

4 ч

0
Зграда балкони

Свијет

Трагедија на екскурзији: Ученик (15) пао са терасе хотела, није му било спаса

4 ч

0
Извела псе у шетњу, а онда је услиједио пакао: Хитна помоћ затекла језив призор

Хроника

Извела псе у шетњу, а онда је услиједио пакао: Хитна помоћ затекла језив призор

4 ч

0
Повољни услови за вожњу на путевима у Српској

Друштво

Повољни услови за вожњу на путевима у Српској

4 ч

0

Више из рубрике

Уређај који морате одмах искључити из утичнице када почне да грми: Није телевизор

Савјети

Уређај који морате одмах искључити из утичнице када почне да грми: Није телевизор

23 ч

0
Чишћење

Савјети

Уз овај трик судопера и шпорет блистају: Чисти боље од хемије

1 д

0
Додајте само једну кашичицу овог праха у јутарњу кафу: Брише надутост

Савјети

Додајте само једну кашичицу овог праха у јутарњу кафу: Брише надутост

1 д

0
Ни случајно не бацајте љуске од бијелог лука: Послужиће као природно ђубриво за цвијеће

Савјети

Ни случајно не бацајте љуске од бијелог лука: Послужиће као природно ђубриво за цвијеће

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

12

26

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

12

23

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

12

21

Нове информације о стању Ивице Дачића

12

19

Испливао нови снимак хаоса на утакмици Новог Пазара и Звезде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner