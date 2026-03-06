Ако вам се у замрзивачу накупља лед, убаците само једну намирницу: Нестаће за трен

Аутор:АТВ
06.03.2026
08:34
Заборавите на мукотрпно одмрзавање, фенирање и стругање леда. Ако вам се у замрзивачу или фрижидеру упорно накупља лед, постоји једноставан трик који ће вас спасити нервирања и губљења времена. Ако се у замрзивачу или фрижидеру ствара лед, премажите уљем.
Влага, кондензација, отворене кесе, лоше затворене посуде, честа отварања врата, топла храна у фрижидеру, неисправна дихтунг гума, претрпан замрзивач, неадекватно распоређене намирнице – све то доприноси стварању леда. Свака ситница може покренути процес залеђивања. Кад се једном створи слој, тешко га је зауставити без темељне интервенције.
Прекомјерна влага у затвореним расхладним уређајима најчешће долази од лоше упакованих намирница. Прије него што затворите врата замрзивача, провјерите да ли је храна у кесама добро затворена, вакумирана или правилно ускладиштена.
Чак и када користите модерне уређаје са „но фрост“ технологијом, наслаге леда се могу појавити ако влага непрестано улази у систем. Зато је важно да редовно провјеравате паковања и избјегавате отварање врата без потребе.
Ако вам се у замрзивачу или фрижидеру накупља лед, први корак је темељно чишћење. Одмрзните и фрижидер и замрзивач, а затим пажљиво осушите све унутрашње површине. Када су зидови потпуно суви, лагано их премажите танким слојем уља – овај трик отежава формирање новог леда и продужава вријеме између чишћења.
Лед најчешће настаје због вишка влаге, па је кључно да све кесе са храном буду добро затворене. Редовно одржавање и пажљиво складиштење намирница могу вам помоћи да се заувијек ријешите мукотрпног стругања залеђених зидова.
Ако вам се у замрзивачу или фрижидеру накупља лед, узрок је у вишку влаге који долази из лоше затворених посуда и кеса са храном. Зато је важно да редовно провјеравате паковања и водите рачуна да буду добро затворена – преноси ДомИнВрт.
Уз правилно складиштење и повремено чишћење, ваш фрижидер ће дисати без леда, без муке и без стругања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
