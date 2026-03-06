Огласио се менаџер Бритни Спирс након њеног хапшења

Аутор:АТВ
Менаџер Бритни Спирс, Кејд Хадсон, оштро је осудио хапшење пјевачице због вожње под дејством алкохола називајући инцидент "потпуно неопростивим".
Бритни Спирс (44), приведена је у сриједу вече, 4. марта, од стране California Highway Patrol, а Хадсон је да ће пјевачица предузети неопходне кораке како би увела "одавно потребну промјену" у свом животу.
Истакао је да ће пјевачица предузети праве кораке, поштовати закон.
"Надамо се да је ово први корак у дуго очекиваној промјени која је потребна у њеном животу. Надамо се да ће добити помоћ и подршку која јој је потребна у овом тешком периоду", рекао је Хадсон и додао:
"Њени дечаци ће проводити вријеме с њом, а њени вољени ће осмислити план који ће је поставити на пут успјеха и благостања".
Према извјештајима ТМЗ, Бритни је рано у четвртак ујутру провела вријеме у болници, пошто су је полицајци одвели ради вађења крви како би се одредио ниво алкохола у крви. Није задобила никакве повреде, а боравак у болници био је искључиво у ту сврху.
Сцена
Ухапшена Бритни Спирс
Документи показују да је пјевачица задржана у притвору у 3 ујутру, а пуштена је у 6 сати. На документацији је њено занимање наведено као "celebrity". Очекује се да се појави на суду 4. маја.
Према подацима The California Post, полиција је у протекле двије године позвана на Бритнин дом 14 пута, укључујући најновији позив због "неовлашћеног уласка" 23. октобра 2025. године око поноћи. Један претходни позив односио се на провјеру њеног стања, али је наводно отказан.
Ово није први инцидент пјевачице са властима. Прошле године полиција је реаговала због њеног "опасног понашања" у приватном авиону, када је у мају 2025. конзумирала алкохол током лета из Цабо Сан Луцаса, Мексико. Наводно је запалила цигарету у авиону, иако је након захтјева стјуардесе угасила. По слијетању на аеродром у Лос Анђелесу, полиција ју је упозорила, али јој није изречена казна.
Бритни је 2008. године стављена под старатељство, а њен отац Џејми Спирс, именован је за старатеља и управљао је њеним личним и финансијским пословима, преноси Курир.
