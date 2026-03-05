Logo
Хитно се огласила Зорица Брунцлик!

Извор:

Информер

05.03.2026

16:14

Фото: Youtube screenshot/RTS Najlepše narodne pesme

Пјевачица Зорица Брунцлик се огласила путем Инстаграма и саопштила да је профил на Фејсбуку, под њеним именом, лажан.

Неко је злоупотребио лик и дјело Зорице Брунцлик, која је недавно хитно оперисана, и отворио профил на друштвеној мрежи, гдје објављује садржај у њено име.

Зорица је одмах реаговала и открила да је мета преваре.

"Драги сви, на Фејсбуку је направљен лажни профил на ком се каче објаве које је Зорица наводно изјавила. Све на тој страници што је објављено у име Зорице или њене породице је лажно. Једини прави профил има плави беџ", пише на Инстаграм профилу Зорице Брунцлик.

Сцена

Весна Змијанац о операцији Зорице Брунцлик: Много ми је жао...

Зорица је у посљедње вријеме изостала са снимања емисије "Пинкове звезде", како се наводило, због нарушеног здравља. Како сазнаје Сцандал, Зорица је прије десетак дана оперисана у Београду, у Клиничком центру Србије, након чега је отпуштена на кућно лечење и опоравак.

Пјевач Мирослав Илић изјавио је да се нада брзом опоравку колегинице, али да има разлог, зашто неће позвати њеног супруга Кемиша.

(информер)

