Десингерица ''изуо из ципела'' Зорицу Брунцлик

Извор:

Блиц

07.12.2025

19:51

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube

Зорица Брунцлик се у "Пинковим звездама" посвађала и са репером Драгомирем Деспићем Десингерицом јер њеном такмичару није дао глас.

Он је у једном моменту шокирао потезом када је ставио јастук испод мајице и сјео на пјевачицино мјесто.

Наиме, Зорица Брунцлик је замјерила Десингерици што њеном такмичару није дао глас.

"О ово дијете си се огријешио", рекла је Зорица.

Каса / Илустративна фотографија

Свијет

Продавнице уводе нову услугу: За ове ствари дају новац купцима

"Да ли си ти гласала за мог кандидата 'Нећу нећу дијаманте'", питао је Десингерица.

"Немој да се понашаш као будала. Извади тај јастук и разговарај са мном као да сам ти мајка, кад те мајка види, шта ти каже", била је бијесна Зорица.

"Да ли је мој кандидат заслужио од тебе да", поново је упитао он.

"Не, ја се не реванширам", рекла је Зорица.

"Овај кандидат је за два да", навео је Десингерица.

"Ти си толико некомпетентан, да вријеђаш све нас овдје који се разумијемо, изиграваш будалу, а не личи ти то, отац си једног дјетата", рекла је Брунцликова.

Зорица напала и Вики Миљковић

Подсјетимо, синоћ се Зорица Брунцлик посвађала и са Вики Миљковић из истог разлога.

Борац - Посушје

Фудбал

Борац новом побједом додатно побјегао Зрињском

"Ја хоћу само да подсјетим Вики, немам ништа против што си дала не, али ти си за кандидата који је био малоприје овдје хтјела очи да извадиш што није добио три гласа, пјевао је Пеђу Меденицу, да би му Огњен евентуално дао четврти, а то је била чиста калкулација. Ја ти захваљујем на нефер понашању, ништа што си рекла не пије воду", бунила се Зорица.

"Што је нефер, то је моје мишљење, ја сам рекла зашто нисам дала глас, зашто се ти захваљујеш, ја нисам гласала за тебе", рекла је Вики, преноси Блиц.

Драгомир Деспић Десингерица

Zorica Brunclik

Коментари (0)
