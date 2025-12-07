Десингерица ''изуо из ципела'' Зорицу Брунцлик

Извор:
Блиц
07.12.2025
19:51
Зорица Брунцлик се у "Пинковим звездама" посвађала и са репером Драгомирем Деспићем Десингерицом јер њеном такмичару није дао глас.
Он је у једном моменту шокирао потезом када је ставио јастук испод мајице и сјео на пјевачицино мјесто.
Наиме, Зорица Брунцлик је замјерила Десингерици што њеном такмичару није дао глас.
"О ово дијете си се огријешио", рекла је Зорица.
"Да ли си ти гласала за мог кандидата 'Нећу нећу дијаманте'", питао је Десингерица.
"Немој да се понашаш као будала. Извади тај јастук и разговарај са мном као да сам ти мајка, кад те мајка види, шта ти каже", била је бијесна Зорица.
"Да ли је мој кандидат заслужио од тебе да", поново је упитао он.
"Не, ја се не реванширам", рекла је Зорица.
"Овај кандидат је за два да", навео је Десингерица.
"Ти си толико некомпетентан, да вријеђаш све нас овдје који се разумијемо, изиграваш будалу, а не личи ти то, отац си једног дјетата", рекла је Брунцликова.
Подсјетимо, синоћ се Зорица Брунцлик посвађала и са Вики Миљковић из истог разлога.
"Ја хоћу само да подсјетим Вики, немам ништа против што си дала не, али ти си за кандидата који је био малоприје овдје хтјела очи да извадиш што није добио три гласа, пјевао је Пеђу Меденицу, да би му Огњен евентуално дао четврти, а то је била чиста калкулација. Ја ти захваљујем на нефер понашању, ништа што си рекла не пије воду", бунила се Зорица.
"Што је нефер, то је моје мишљење, ја сам рекла зашто нисам дала глас, зашто се ти захваљујеш, ја нисам гласала за тебе", рекла је Вики, преноси Блиц.
