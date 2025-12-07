Слоби Радановићу забрањен улазак у Шведску: На аеродрому провео 3 дана

Извор:
Блиц
07.12.2025
16:42
Фолк пјевач Слоба Радановић недавно је доживио непријатност на аеродрому када му је било забрањено да уђе у Шведску. Он је тако провео три дана са колегиницом Барбаром Бобак, а сада сумира утиске свега што се десило.
Слоба Радановић и његова колегиница Барбара Бобак прошлог викенда нису могли да уђу у Шведску, па су заједно са члановима њихових бендова остали заробљени на аеродрому чак три дана. Фанови су драму пратили на друштвеним мрежама, а потом су Слоба и Барбара депортовани за Сарајево, одакле су се вратили у Србију.
– Нешто су нас задржали у Шведској, нису нам дали да уђемо. Да ли је фалио неки папир организаторима… Ми смо имали све што је потребно. Чудно искуство, авантура, школа за убудуће, да знамо како унапријед да се поставимо. Хвала Богу, није пала никаква забрана. Све што је било до нас, ми смо испунили. Стално путујемо по Европи, у Шведској смо били много пута, никад проблем нисмо имали – рекао је Слоба.
Како је истакао били су затечени, јер нису знали шта се дешава.
– Изгубили смо два, три дана живота, то нико не може да ти врати. Имали смо да поједемо, попијемо, отварали су бар на пола сата да купимо неки сендвич. Не подноси то свако исто. Није ми то сад нешто пало тешко, водим се оним да увијек може и горе. Та три дана живота које ти неко одузме, не може нико да ти врати. На тај концерт је требало да дође хиљаду људи, они су остали ускраћени да нас чују – прича Слоба, који је с колегама спавао на аеродромским столицама.
– То су простирке као за лежаљку, они су нам то дали да нам спавање учине мало удобнијим, али ништа специјално. Видио сам да ни они чак нису знали шта се дешава, да су се спетљали. На крају су рекли било шта да оправдају себе. Ми имамо уговоре, дозволу за концерт, све, али нешто се изјаловило, не знам шта. Не знам какав је закон у Шведској, можда је нешто фалило, а можда је неком био лош дан, па није хтио да нас пусти – рекао је он.
