Рекордних 70 одсто Нијемаца незадовољно радом владе

Извор:
СРНА
07.12.2025
16:29
Коментари:0
Рекордних 70 одсто Нијемаца незадовољно је радом владе, показала је анкета агенције за истраживање јавног мњења ИНСА, која је спроведена за лист "Билд".
Анкета је показала да је само 21 одсто испитаника задовољно радом владе.
Љубав и секс
Овај мјесец је најпопуларнији за вјеридбе
Уз то, 68 одсто испитаних негативно процјењује рад њемачког канцелара Фридриха Мерца, што је повећање за четири процентна поена у односу на претходну анкету спроведену крајем новембра.
Само 23 одсто је позитивно оцијенило актуелног канцелара, што је пад од два процентна поена у односу на новембарске резултате.
Хроника
Откривен могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Стојкетов тјелохранитељ
Анкета је спроведена од 4. до 5. децембра на узроку од 1.005 становника Њемачке.
Хроника
1 ч0
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
50
17
39
17
36
17
28
17
27
Тренутно на програму