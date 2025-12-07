Logo
Рекордних 70 одсто Нијемаца незадовољно радом владе

Извор:

СРНА

07.12.2025

16:29

Рекордних 70 одсто Нијемаца незадовољно радом владе
Фото: Pixabay

Рекордних 70 одсто Нијемаца незадовољно је радом владе, показала је анкета агенције за истраживање јавног мњења ИНСА, која је спроведена за лист "Билд".

Анкета је показала да је само 21 одсто испитаника задовољно радом владе.

Уз то, 68 одсто испитаних негативно процјењује рад њемачког канцелара Фридриха Мерца, што је повећање за четири процентна поена у односу на претходну анкету спроведену крајем новембра.

Само 23 одсто је позитивно оцијенило актуелног канцелара, што је пад од два процентна поена у односу на новембарске резултате.

Анкета је спроведена од 4. до 5. децембра на узроку од 1.005 становника Њемачке.

