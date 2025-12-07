Ватра ''прогутала'' ноћни клуб: Снимљен тренутак ширења пожара у објекту пуном гостију

Извор:
Телеграф
07.12.2025
13:44
Стравичан пожар у ноћном клубу у Гои, у којем је погинуло најмање 25 људи, почео је у тренутку када је трбушна плесачица изашла на бину и започела свој наступ. Камере су снимиле тренутак када ватра почиње да гута плафон и шири се муњевитом брзином у објекту који је био пун гостију.
Пожар је избио у суботу, нешто послије поноћи у ноћном клубу Бирцх у Арпори у Северној Гои, а међу страдалима има и туриста.
Услиједила је паника и бјежање из клуба, а највише жртава било је у кухињи објекта. Власти су саопштиле да је пожар стављен под контролу, те да су сва тијела пронађена након што су спасилачке операције трајале до раних јутарњих сати у недељу.
Премијер Гое, Прамод Савант, рекао је да су већина погинулих били припадници особља кухиње клуба, као и да међу страдалима има троје до четворо туриста.
"Шест особа је повријеђено и налазе се у стабилном стању", додао је.
Снимци направљени непосредно прије смртоносног пожара приказују жену која наступа на бини са бендом док ватра креће у плафону изнад њене главе.
Нико на бини нити у публици није примјетио пожар док пламенови нису почели да се шире, а запаљени дијелови плафона да падају на бину.
Представа је нагло прекинута док су људи покушавали да схвате шта се дешава, а дим је почео да испуњава просторију.
Према првим информацијама, пожар је избио усљед експлозије боце са гасом.
Наводи се да је најмање 100 људи било на плесном подијуму клуба када је пожар избио, а неколико њих је у паници побјегло у кухињу и тамо се затекло заробљено заједно са особљем.
Премијер Савант је рекао новинарима на лицу мјеста да су три особе преминуле од опекотина, док су остали умрли од гушења.
Генерални директор полиције Алок Кумар, навео је да је већина жртава пронађена у кухињском дијелу, "што сугерише да су жртве биле запослене у клубу".
Ноћни клуб, смјештен уз притоке ријеке Арпора, имао је узак улаз и излаз, што је приморало ватрогасце да паркирају своје цистерне око 400 метара даље, наводи агенција. Ограничен приступ је успорио напоре за гашење пожара, како су извјестили локални званичници. Локални службеник општине, Росхан Редкар, рекао је да су власти раније издале налог за рушење клуба јер није имао грађевинску дозволу од владе. Али виши званичници су повукли одлуку, додао је.
Државна влада је наредила истрагу инцидента како би се утврдио тачан узрок пожара и да ли су поштовани стандарди заштите од пожара и грађевинске регулативе.
