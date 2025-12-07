Logo
Шокантни снимци из европске болнице: Ходници препуни заражених на носилима

Информер

07.12.2025

13:36

Шокантни снимци из европске болнице: Ходници препуни заражених на носилима
Каталонија, аутономна област у Шпанији, бори се са озбиљним порастом броја обољелих од грипа који су преплавили болнице.

Сцене из Каталоније подсећају на прве снимке из Кине након избијање пандемије корона вируса 2019. када су људи као покошени падали по улицама, а болнички ходници били претесни да приме све обољеле. Ходници хитних служби су пуни пацијената који леже у покретним креветима, носилима, инвалидским колицима док се и по три дана чека на пријем у болницу.

Од почетка децембра 2025. године, регион је ушао у убрзани пораст преноса грипа, са бројем случајева који се удвостручују недјељно и порастом стопе инциденце од 164 на 100.000.

Доминантни сој је високо преносиви подтип Х3Н2. Хоспитализације нагло расту, посебно међу старијима од 60 година, док је већина инфекција присутна код дјеце и млађих одраслих.

Маске су сада обавезне у болницама и домовима за старе. Врхунац се очекује средином и крајем децембра, што се поклапа са празничним окупљањима, пише Информер.

Здравствени званичници позивају на хитну вакцинацију, посебно за рањиве групе, уз хигијену руку и избјегавање гужве.

Медицински синдикати попут Метгес де Каталонија и ЦАТЦЕ упозорили су у суботу да су одјељења за хитне случајеве озбиљно преоптерећена епидемијом и упозорили да је ово само почетак.

virus

