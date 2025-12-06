Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

Извор:
Б92
06.12.2025
18:05
Екстрамутирани "супергрип", хара Британијом, НХС је прогласио рану кризу грипа и упозорио на "најгору зиму икада", док стручњаци предлажу ношење маски.
Стручњаци у Великој Британији позивају народ да носи маске, због брзог ширења и рекордног броја обољелих од грипа, који је, како се вјерује, изазвао мутирани сој А(Х3Н2) - подклада К, прозван супергрип.
Вјерује се да је проблематични, мутирани сој грипа А(Х3Н2), који је погодио Велику Британију, заразнији и да доводи до тежег обољевања и више хоспитализација у односу на прошлу годину, као и да истовремено оставља људе рањивим на обољевање од других сезонских вируса.
Званичници вјерују да је пораст броја оболелих од грипа углавном узрокован наглим порастом броја заражене деце школског узраста од пет до 14 година. Управо код њих, Х3Н2 чини велику већину случајева.
Извјештај тамошње Националне здравствене службе (НХС) показује да је прошле недјеље дневно у болничким креветима у Енглеској било 1.717 пацијената са грипом, укључујући 69 на интензивној њези. Ово је 56 процената више од еквивалентног броја за исту недјељу 2024. године, када је укупан број био 1.098, од којих је 39 било на интензивној нези. Такође је знатно изнад нивоа виђених у овом тренутку и у 2023. години, када је било 160 пацијената, и у 2022., када је било хоспитализовано на недјељном нивоу 772 пацијената.
С тим у вези у Националној здравственој служби страхују од невиђеног таласа инфекција.
Извршни директор НХС Сер Џим Меки упозорио је да би земља могла да се суочи са најгором сезоном грипа у историји, након што је Аустралија претрпела исту појаву раније ове године.
Професорка Никола Луис, директорка Свјетског центра за грип у Институту Франсис Крик, рекла је да нису видели овакав вирус већ неко вријеме:
"Ова динамика је неуобичајена. Х3 је увијек тежи вирус, то је опаснији грип, има већи утицај на популацију", рекла је.
Усред такозваног флунамија, Агенција за здравствену безбједност Велике Британије саопштила је да су "маске и даље корисно средство у ограничавању ширења респираторних вируса у неким ситуацијама".
Званичници су поново издали смјернице у којима се наводи да свако ко се осећа болесно треба да носи маску јер то може смањити број честица са вирусима које се ослобађају из уста и носа.
Такође су рекли да маске могу заштитити особу која их носи од инфекције другим респираторним вирусима као што су COVID-19 или респираторни синцицијални вирус (РСВ).
Обавезно ношење маски већ је уведено у болницама.
Лоренс Јанг, професор молекуларне онкологије на Универзитету у Ворику, рекао је да је пред њима веома изазовна сезона грипа и да морају да учине све да заштите оне који су највише изложени ризику од развоја тешке болести.
"Ово укључује ношење маски за лице у препуним и слабо провјетреним просторијама - посебно ако сте старији или имунокомпромитовани или сте у контакту са рањивим особама. Такође је од виталног значаја да сви који испуњавају услове приме вакцине против грипа и COVID-19", рекао је Јанг за Дејли мејл.
Професор Џулијан Редхед, национални медицински директор за хитну и неодложну помоћ у Националној здравственој служби (НХС), рекао је да је број случајева грипа сада невјероватно висок, и да најновије бројке потврђују њихову најдубљу забринутост:
"Здравствена служба се спрема за невиђени талас грипа ове зиме".
Стручњаци су раније рекли да је овај тип грипа претрпео вишеструке генетске мутације, што га чини знатно заразнијим и способнијим да изазове тешке симптоме, укључујући акутни бол у телу, упорни умор, изненадне скокове температуре и неуобичајене дигестивне сметње.
Докторка Мери Роџерс из Чикага, позната као ловац на вирусе и истраживач, каже да је готово немогуће разликовати Х3Н2 од других сојева грипа без лабораторијског тестирања, што значи да може циркулисати још више а да се не открије.
Др Роџерс је позната као ловац на вирусе с обзиром на то да је њена мисија да буде корак испред нових вируса како би свет био спреман да се бори против њих.
"Х3Н2 није нов, али када постане доминантан сој, често видимо теже сезоне грипа. Недавни вируси Х3Н2 су добили мутације које им помажу да се лакше шире или дјелимично избјегну имунитет. То може довести до више инфекција и потенцијално више хоспитализација, када се сој широко прошири", рекла је она за Дејли мејл.
Вируси грипа мутирају сваке године, што је процес познат у медицини као антигенски дрифт, али научницима још увек није јасно зашто је овог лета добио седам нових мутација.
"Нажалост, не можете разликовати Х3Н2 од других сојева грипа само на основу симптома сви изгледају и дјелују веома слично", казала је она.
Једини начин да се сазна који сој циркулише јесте секвенцирање, које се врши на преосталим узорцима.
"Можемо очекивати да ће нови сојеви да наставе да се појављују. Чак и са том еволуцијом, вакцина против грипа остаје једно од наших најјачих оруђа за спријечавање тешких болести и компликација", поручила је она.
Истраживања показују да грип Х3Н2 може да изазове јаче болове у телу, дуготрајнији умор и изненадну појаву симптома грипа.
Грип Х3Н2 је подтип грипа А који се први пут појавио 1968. године и од тада циркулише сезонски.
Иако су симптоми грипа обично слични без обзира на сој грипа, историја је показала да су сезоне у којима је Х3Н2 грип А доминантан сој теже. грип Х3Н2 може да изазове јаче болове у тијелу, дуготрајнији умор и изненадну појаву симптома грипа
Х3Н2 није тако тежак као Х1Н1, али може бити тежи од неких других сојева грипа.
Инфекција вирусом Х3Н2 обично траје између пет и седам дана, али може да изазове и вати јак кашаљ који траје и до три недјеље. Без обзира да ли је узрокован вирусом грипа Х3Н2 или неким другим сојем, типични симптоми грипа су:
Болови у тијелу
Грозница
Главобоља
Бол у грлу
Кашаљ
Исцрпљеност
Повраћање и дијареја
