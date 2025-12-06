Повећан број смртних случајева од маларије

Извор:
СРНА
06.12.2025
14:49
Коментари:0
Број смртних случајева од маларије у свијету порастао је на 610.000 у 2024. години, а Свјетска здравствена организација /СЗО/ упозорила је да Африка и даље носи несразмјерно висок удио у проценту обољелих и умрлих.
Према најновијем извјештају, Африка чини 95 одсто свих случајева и смртних исхода од маларије у свијету. Дјеца млађа од пет година представљају чак око 76 одсто смртних случајева на афричком континенту.
Према подацима СЗО, Нигерија, Демократска Република Конго и Нигер заједно су чиниле око половине смртних случајева повезаних са маларијом у афричком региону.
Само Нигерија је представљала 31,9 одсто, затим Конго 11,7 одсто и Нигер 6,1 одсто.
Укупан број забиљежених случајева у свијету такође је порастао за приближно девет милиона, достигавши 282 милиона широм свијета, што је повећање од три одсто у односу на претходну годину.
СЗО је истакла стални недостатак средстава који поткопава напоре за контролу маларије.
"Током 2024. години у одговор на маларију уложено је 3,9 милијарди долара, али је достигнуто мање од половине зацртаног циља финансирања за 2025. годину од 9,3 милијарде долара", навела је агенција на платформи "Икс".
Маларија, једна од најсмртоноснијих векторских болести на свијету, преноси се на људе путем уједа заражених комараца. Симптоми се могу појавити тек за неколико седмица и обично укључују грозницу, дрхтавицу, повраћање и симптоме сличне грипу, а ако се не лијече, може доћи до тешких компликација и смрти.
Раније ове године епидемија у Конгу резултирала је са 943 потврђена случаја и 52 смртна исхода.
