Смртоносна инфекција на познатом крузеру: Више од стотину обољелих

Више од 100 путника и чланова посаде на једном крузеру разбољело се усљед избијања опасне инфекције, веома заразног вируса - норовируса.
Више од 100 путника и чланова посаде на једном крузеру разболело се услед избијања опасне инфекције. Група обољелих, која се налази на почетку крстарења око свијета, које траје 133 дана, пати од повраћања и дијареје усред океана, саопштио је Си-ди-си.
Избијање инфекције на броду АИДАдива компаније Аида Крузес први пут је пријављено 30. новембра, што је покренуло хитне санитарне протоколе, укључујући дезинфекцију, изолацију и тестирање.
Званичници су убрзо утврдили да је узрок болести код најмање 95 путника и шест чланова посаде норовирус - веома заразан вирус.
Први симптоми болести појавили су се након што је крузер, чија је матична компанија Карнивал Корпоратион, направио више заустављања у САД.
АИДАдива је испловила из Хамбурга10. новембра и посјетила Бостон, Њујорк, Мајами и Чарлстон. Планирано је да брод путује даље ка Централној Америци, Мексику, Европи, Јапану и другим дестинацијама.
Међутим, прва етапа крстарења, за путнике који не остају на целом путу, завршава се 16. децембра, наводи Си-ди-си.
Власти су истакле да обољели чине мање од 6% свих људи на броду. Си-ди-си је саопштио да је компанија Аида Цруисес, заједно са особљем на броду, брзо реаговала на избијање инфекције.
Појачане су процедуре чишћења и дезинфекције у складу са планом за спријечавање и одговор на избијање болести, врши се прикупљање узорака столице ради тестирања, у току су изолација оболелих путника и чланова посаде, као и консултације са ВСП-ом (Vessel Санитатион Програм) о санитарним процедурама и пријављивању обољелих.
"ВСП прати ситуацију на даљину, укључујући и осматрање одговора брода на избијање вируса као и санитарних процедура", додао је Си-ди-си.
