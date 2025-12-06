Logo
Large banner

Смртоносна инфекција на познатом крузеру: Више од стотину обољелих

06.12.2025

14:10

Коментари:

0
Смртоносна инфекција на познатом крузеру: Више од стотину обољелих
Фото: Pixabay

Више од 100 путника и чланова посаде на једном крузеру разбољело се усљед избијања опасне инфекције, веома заразног вируса - норовируса.

Више од 100 путника и чланова посаде на једном крузеру разболело се услед избијања опасне инфекције. Група обољелих, која се налази на почетку крстарења око свијета, које траје 133 дана, пати од повраћања и дијареје усред океана, саопштио је Си-ди-си.

Избијање инфекције на броду АИДАдива компаније Аида Крузес први пут је пријављено 30. новембра, што је покренуло хитне санитарне протоколе, укључујући дезинфекцију, изолацију и тестирање.

Званичници су убрзо утврдили да је узрок болести код најмање 95 путника и шест чланова посаде норовирус - веома заразан вирус.

Први симптоми болести појавили су се након што је крузер, чија је матична компанија Карнивал Корпоратион, направио више заустављања у САД.

Туширање

Савјети

Три грешке приликом туширања које вам уништавају кожу

АИДАдива је испловила из Хамбурга10. новембра и посјетила Бостон, Њујорк, Мајами и Чарлстон. Планирано је да брод путује даље ка Централној Америци, Мексику, Европи, Јапану и другим дестинацијама.

Међутим, прва етапа крстарења, за путнике који не остају на целом путу, завршава се 16. децембра, наводи Си-ди-си.

Власти су истакле да обољели чине мање од 6% свих људи на броду. Си-ди-си је саопштио да је компанија Аида Цруисес, заједно са особљем на броду, брзо реаговала на избијање инфекције.

Појачане су процедуре чишћења и дезинфекције у складу са планом за спријечавање и одговор на избијање болести, врши се прикупљање узорака столице ради тестирања, у току су изолација оболелих путника и чланова посаде, као и консултације са ВСП-ом (Vessel Санитатион Програм) о санитарним процедурама и пријављивању обољелих.

"ВСП прати ситуацију на даљину, укључујући и осматрање одговора брода на избијање вируса као и санитарних процедура", додао је Си-ди-си.

(The Sun)

Подијели:

Тагови:

Kruzer

Infekcija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Три грешке приликом туширања које вам уништавају кожу

Савјети

Три грешке приликом туширања које вам уништавају кожу

1 ч

0
Ове намирнице успоравају метаболизам

Здравље

Ове намирнице успоравају метаболизам

1 ч

0
Отварање боловања по новим правилима: Ево како ће се обрачунавати накнаде зараде

Друштво

Отварање боловања по новим правилима: Ево како ће се обрачунавати накнаде зараде

2 ч

1
Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

Ови АИ модели највише "халуцинирају"

2 ч

0

Више из рубрике

Дрогиран и пијан аутомобилом улетио у масу људи, има погинулих

Свијет

Дрогиран и пијан аутомобилом улетио у масу људи, има погинулих

3 ч

0
Достављач крао поштанске пакете: Ухватили га док је себи "поклањао" кухињског робота

Свијет

Достављач крао поштанске пакете: Ухватили га док је себи "поклањао" кухињског робота

3 ч

0
Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева

Свијет

Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева

3 ч

0
Број жртава поплава у Индонезији премашио 900

Свијет

Број жртава поплава у Индонезији премашио 900

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

55

Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата

15

45

Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

15

40

Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

15

35

Орбан: Велика мађарска делегација ускоро у Москви

15

33

Вулић: Перформанс СДС-а продубљује кризу и ствара тензије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner