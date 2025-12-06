Број жртава поплава у Индонезији премашио 900

Извор:
06.12.2025
12:17
Број погинулих усљед поплава и покретања клизишта у Индонезији премашио је 900, саопштено је из Државне агенције за управљање катастрофама.
Број жртава у поплавама и клизиштима изазваним циклоном у три индонежанске провинције на Суматри, укључујући Ацех, порастао је на 908, а 410 се води као нестало.
Олујесу такође усмртиле око 200 људи на југу Тајланда и у Малезији, јавља Ројтерс.
Локални званичници на Суматри позвали су националну владу у Џакарти да прогласи ванредно стање на националном нивоу како би се ослободила додатна средства за спасилачке и хуманитарне акције.
Раније ове седмице предсједник Прабово Субијанто рекао је да се ситуација побољшава и да су тренутни ангажмани довољни.
