НАСА упозорила: ''Сунце је већ кренуло ка гашењу''

Извор:
Телеграф
06.12.2025
11:33
Коментари:0
Научници НАСА-е подигли су велику прашину новом анализом која отвара питање које се већ дуго поставља: када ће Сунце почети процес гашења и шта ће то значити за живот на Земљи?
Према најновијим сазнањима, пут до тог неизбјежног краја већ је започео, иако нам није познато колико драматичне промјене могу настати у будућности.
Занимљивости
Три знака чека невјероватна срећа у идућој седмици
Сунце, које је срце нашег Сунчевог система, тренутно је у стабилној фази, али научници упозоравају да се његове унутрашње залихе водоника полако исцрпљују. Када тај процес достигне критичну тачку, Сунце ће ући у фазу која ће радикално измијенити цијели наш систем, преноси Униланд.
Према НАСА и астрономима са Универзитета Wарwицк, очекује се да ће за отприлике 5 милијарди година Сунце доживјети енергетски колапс. Када понестане водоника у његовом језгру, започеће процес фузије хелијума, а Сунце ће прећи у фазу црвеног дива.
Тај драматичан процес имаће разорне посљедице за наш Сунчев систем. Меркур и Венера, планете које су најближе Сунцу, највјероватније ће бити потпуно прогутане. За Земљу, даљи утицај биће једнако катастрофалан.
Хроника
Језиви детаљи троструког убиства: Пронађена тијела родитеља и сина
Екстремни таласи зрачења и топлоте доћи ће до наше планете, уништавајући све услове за живот. НАСА предвиђа да ће океани једноставно испарити, атмосфера ће се распасти, а Земља ће постати мртва планета, слична садашњој Венери – врела и непредвидива, без услова за било који облик живота.
Научници наглашавају да би Земља могла постати ненастањива већ за отприлике милијарду година, како ће се Сунце постепено повећавати и постајати све сјајније. У космичким оквирима то је релативно кратко вријеме, али за човјечанство то представља готово вјечност. Но, иако су предвиђања базирана на тренутно доступним подацима, научници упозоравају да се они могу мијењати како буду напредовали модели еволуције звијезда.
Управо док НАСА предвиђа крај Сунчеве ере, агенција не губи наду у ближу будућност. Мисија Артемис 2, која је сљедећи велики корак у повратку на Мјесец, показује како НАСА храбро гледа унапријед. Четворо астронаута из НАСА-иног тима летјеће у кружну орбиту око Мјесеца како би тестирали кључне системе, прије него што сљедеће године, кроз мисију Артемис 3, коначно слете на Мјесечеву површину.
Економија
"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро
Оно што је додатно изненадило јавност је чињеница да НАСА укључује и ширу публику у ову велику мисију. Кроз програм "Artemis II Virtual Passport", сви могу пратити мисију у стварном времену и учествовати у виртуелним догађајима, те примати ексклузивне садржаје и ажурирања.
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
37
12
30
12
27
12
19
12
17
Тренутно на програму