Три знака чека невјероватна срећа у идућој седмици

Извор:
Индекс
06.12.2025
11:26
Коментари:0
У седмици пред нама, три хороскопска знака доживјеће невјероватну срећу и благостање захваљујући моћној астролошкој енергији. Кључан догађај је директан ход Нептуна у Рибама од 10. децембра, гдје се придружује Сатурну.
Ово је посљедњи пут у нашим животима да ће Нептун боравити у овом воденом знаку, доносећи чаробну, магнетску и интензивну енергију.
Свемир нам поручује да поштујемо интуицију и обратимо пажњу на снове, јер су они сада најгласнији канал комуникације. Умјесто да покушавате све рационално схватити, препустите се водству и истражите прилике које се отварају. Вријеме је да се ослободите брига и вјерујете да вас енергија води према срећнијем животу, пише Your Танго.
Улазите у једну од најдуховнијих фаза живота, у којој се снови остварују, а ви изненада проналазите своју сврху. Нептун се креће директно у Рибама у сриједу, 10. децембра, активирајући ваше поље духовности, нових прилика и животног смисла.
Здравље
Ко не би требало да конзумира ђумбир
Његова енергија захтијева да ризикујете и слушате интуицију, чак и када за то немате логичну потврду. У Рибама се Нептуну придружује и Сатурн, који доноси мотивацију и ресурсе да ваше снове претворите у стварност. Пред вама је изузетно срећан период у којем ће се сав ваш труд коначно исплатити. Важно је само да код сваког корака вјерујете свом унутрашњем гласу.
Будите отворени за неочекиване преокрете. Срећа се не може планирати, али привлачите је својим одлукама и отвореним, позитивним ставом. Управо такав приступ биће кључан када Меркур у четвртак, 11. децембра, уђе у знак Стријелца. Овај транзит доноси понуде и прилике које ће унијети више среће у ваш живот, но само ако себи допустите експериментисање.
Меркур се враћа у Стријелца након ретроградног путовања у новембру, што значи да ће се поновно појавити теме које су биле актуалне од 29. октобра до 18. новембра. Међутим, сада ћете имати свјежу перспективу. Ово је ваша друга прилика. Ако прошли мјесец нисте били спремни истражити нове могућности, сада ћете бити.
Увијек има простора за напредак. Мјесец који ће 12. децембра бити у посљедњој четврти у вашем знаку, буди жељу за побољшањем себе и свог живота. Ова енергија потиче вас да будете искрени о ономе што треба промијенити и да се отворите процесу. Искористите ову лунарну фазу да направите план промјена како бисте максимално искористили срећну енергију ретроградног Урана у Бику.
Уран, планет промјена, боравиће у Бику до 25. априла, што представља јединствену прилику у животу за остварење снова. С обзиром на то да Уран проводи око седам година у сваком знаку, у Бика се неће вратити више од осамдесет година. Енергија Мјесеца у Дјевици и Урана у Бику савршено се надопуњују јер су оба земљани знакови. Промјене које направите неће се чинити као ризик, већ као природна еволуција која вас подсјећа колико живот може бити добар, преноси Индекс.
Најновије
Најчитаније
12
41
12
37
12
30
12
27
12
19
Тренутно на програму