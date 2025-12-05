Logo
Кафић затворен након што је маче изазвало поплаву

Извор:

Танјуг

05.12.2025

22:39

Кафић затворен након што је маче изазвало поплаву
Фото: pexels/ Inge Wallumrød

Кафић са мачкама "Purrfect Bean" у Ричмонду у Вирџинији привремено се затвара до краја године након што је једно маче изазвало поплаву и велику штету у простору, саопштили су данас власници.

До инцидента је дошло у уторак када је петомесечно маче по имену Ролер током игре са пешкиром и лавабоом у купатилу на спрату проузроковало преливање воде, пише "Њујорк пост".

Вода је потом процурила у дио кафића у приземљу.

Из кафића су истакли да ниједна мачка није повријеђена.

Штета је велика, јер ће бити потребно да се реновирају подови, плафони и зидови и да се потпуно обнови купатило на спрату, као и да се замени потопљена опрема, укључујући апарат за еспресо и млин за кафу.

Док трају поправке, све мачке су привремено премештене у своје хранитељске домове.

Кафић ће сутра одржати акцију прикупљања средстава по принципу "плати колико можеш" како би се покрили трошкови поправки и подржали запослени који су тренутно без прихода.

Покренута је и кампања "GoFundMe".

"Purrfect Bean" је од отварања у августу до 5. новембра остварио више од 100 успјешних усвајања мачака.

