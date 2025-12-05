Црвена звезда поражена од Барселоне у Арени

05.12.2025
22:30
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде поражени су вечерас, 5. децембра, од Барселоне резултатом 89:79 у утакмици 14. кола Евролиге.
Каталонци су у крцатој "Арени" од почетка имали предност, на крилима сјајне партије Вилија Клајбурна, Звезда је успјела да се врати, изједначи, али се тада "појавио" Дарио Бризуела и ријешио питање побједника.
Клајбурн је убацио 22 поена, Бризуела 17, Токо Шенгелија 15, а Кевин Пантер 14.
Код црвено-бијелих Коди Милер-Мекинтајер постигао је 19, Чима Монеке 15, а Џордан Нвора 12.
Оба тима сада имају учинак 9-5.
Звезда у наредном колу, за седам дана, у првом овосезонском вјечитом дербију гостује Партизану.
