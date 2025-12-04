Навијачи Партизана извиждали своје играче и послали поруку - ВИДЕО

Извор:
Агенције
04.12.2025
21:28
Коментари:0
Навијачи Партизана извиждали су вечерас кошаркаше и привременог тренера Мирка Оцокољића и пружили подршку доскорашњем тренеру "црно-бијелих" Жељку Обрадовићу пред почетак утакмице 14. кола Евролиге против Бајерна.
"Гробари" су у пуној Београдској арени скандирали име и држали фотографије Обрадовића, који је прошле недјеље напустио клуб.
Такође су виђени транспаренти "Сви смо ми Жељко", "Жељко = Партизан", а са трибина су се чуле и увредљиве поруке упућене предсједнику Партизана, Остоји Мијаиловићу, наводи Танјуг.
Partizan taraftarları, oyuncuların kendisini ciddiye almadığını ve disiplinsiz davrandıklarını söyleyerek istifa eden koç Obradovic’ten sonra ilk maçta oyuncuları protesto ediyorlar. #partizan #obradovic https://t.co/YkIchMdmdj— DeNice (@GibraltarNT) December 4, 2025
Кошарка
3 ч0
Кошарка
3 ч2
Кошарка
14 ч0
Кошарка
15 ч0
Најновије
Најчитаније
22
48
22
39
22
36
22
25
22
17
Тренутно на програму