Навијачи Партизана извиждали своје играче и послали поруку - ВИДЕО

Извор:

Агенције

04.12.2025

21:28

Кошаркаши Партизана
Фото: Screenshot / X

Навијачи Партизана извиждали су вечерас кошаркаше и привременог тренера Мирка Оцокољића и пружили подршку доскорашњем тренеру "црно-бијелих" Жељку Обрадовићу пред почетак утакмице 14. кола Евролиге против Бајерна.

"Гробари" су у пуној Београдској арени скандирали име и држали фотографије Обрадовића, који је прошле недјеље напустио клуб.

Такође су виђени транспаренти "Сви смо ми Жељко", "Жељко = Партизан", а са трибина су се чуле и увредљиве поруке упућене предсједнику Партизана, Остоји Мијаиловићу, наводи Танјуг.

КК Партизан

Жељко Обрадовић

