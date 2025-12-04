Откривено гдје Жељко Обрадовић планира да иде након оставке у Партизану

Извор:
Након бурних неколико дана, Жељко Обрадовић се обратио навијачима Партизана и саопштио да је донио одлуку да напусти мјесто тренера овог клуба.
Тренер црно-бијелих објаснио је и све разлоге који се крију иза његове оставке, истакавши да је и у посљедњих неколико дана доживео неке од најемотивнијих тренутака у свом животу, посебно на аеродрому када су га по повратку из Атине дочекале хиљаде навијача црно-бијелих.
И док Партизан увелико тражи ко ће бити Жељков насљедник на клупи, Обрадовић већ зна шта ће радити у будућности, барем ако је вјеровати грчким медијима.
Новинарка познатог спортског портала Спорт24, Елени Макати објавила је како Жељко Обрадовић планира да борави у Атини за стално након своје оставке у Партизану и да жели ту да проводи своје вријеме.
🚨According to Eleni Markati, Zeljko Obradovic intends to stay permanently in Athens following his resignation from Partizan 👀#obradovic #euroleague #kkp #partizan #kkpartizan #paobc #athens #finalfour #olympiacosbc pic.twitter.com/lBWckY2ysT— hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) December 3, 2025
Не треба ни трошити ријечи колики је траг Обрадовић оставио управо у главном граду Грчке на клупи Панатинаикоса, гдје је освојио пет титула Евролиге са Зеленима. На тај начин ће бити остати повезан са кошаркашким дешавањима, прије свега у елитном такмичењу.
