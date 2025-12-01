Logo

Пала одлука: Ево ко ће сједити на клупи Партизана против Бајерна

Извор:

Агенције

01.12.2025

12:34

Коментари:

0
Пала одлука: Ево ко ће сједити на клупи Партизана против Бајерна
Фото: Tanjug / AP

Партизан је у суботу и званично остао без шефа стручног штаба, пошто је Жељко Обрадовић одлучио да да остане на клупи црно-бијелих.

Покушала је управа Партизана на челу са предсједником Остојом Мијаиловићем све да задржи прослављеног стручњака, који је, ипак, остао при првобитној одлуци да се повуче и мјесто препусти неком другом у наставку сезоне.

Мијаиловић је, између осталог, у великом интервјуу на телевизији "Euronews" поручио да није разговарао ни са једним стручњаком, али како се може чути у овом тренутку највеће шансе да започне други мандат у Хумској има харизматични италијански тренер Андреа Тринкијери.

Ипак, Тринкијери неће доћи у клуб пред веома важан меч против минхенског Бајерна у Евролиги (четвртак, 20.45, Београдска Арена), те је многе занимало ко ће водити црно-бијеле на овој утакмици и коме ће у руке упасти "врућ кромпир".

Према сазнањима београдских медија из извора блиских Партизану, екипу ће на мечу против Бајерна водити Мирко Оцокољић, један од тренера који је већ био у стручном штабу.

Оцокољић је у Партизан стигао као замјена за Богдана Караичића који је на почетку сезоне отишао у Арис. Прије него што је постао помоћник Жоцу у Партизану, Мирко Оцокољић био је сарадник и Саше Обрадовића у Монаку. Чак је и у неколико наврата сам водио екипу Монака, а био је и дио стручног штаба који је освојио Еврокуп.

Са великим успјехом био је помоћник и Звездану Митровићу, а радио је са великим звијездама као што је Мајк Џејмс. Радио је и у Асвелу, Азовмашу, као и младој репрезентацији Србије, али и универзитетској селекцији Црне Горе.

Подијели:

Тагови:

КК Партизан

Жељко Обрадовић

Евролига

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мијаиловић: Партизан ће раскидати уговоре са непослушним играчима

Кошарка

Мијаиловић: Партизан ће раскидати уговоре са непослушним играчима

18 ч

0
Гробари се огласили због Обрадовића: "Чекамо те на трибини, а руководство позивамо..."

Кошарка

Гробари се огласили због Обрадовића: "Чекамо те на трибини, а руководство позивамо..."

1 д

0
Ови кошаркаши су отјерали Жељка Обрадовића из Партизана?

Кошарка

Ови кошаркаши су отјерали Жељка Обрадовића из Партизана?

1 д

0
Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Кошарка

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

1 д

1

Више из рубрике

КСС се огласио послије скандала у Сарајеву

Кошарка

КСС се огласио послије скандала у Сарајеву

3 ч

3
"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

Кошарка

"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

17 ч

5
Јуниорска АБА лига: Илирија међу осам најбољих, Мега брани титулу

Кошарка

Јуниорска АБА лига: Илирија међу осам најбољих, Мега брани титулу

18 ч

0
Мијаиловић: Партизан ће раскидати уговоре са непослушним играчима

Кошарка

Мијаиловић: Партизан ће раскидати уговоре са непослушним играчима

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

25

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

15

16

Пет грешака које могу да униште парфем

15

16

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

15

13

Који хороскопски знакови заједно чине најхаотичнији спој?

15

13

Српска оборила све рекорде: Остварено више од милион ноћења

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner