Пала одлука: Ево ко ће сједити на клупи Партизана против Бајерна

01.12.2025
12:34
Партизан је у суботу и званично остао без шефа стручног штаба, пошто је Жељко Обрадовић одлучио да да остане на клупи црно-бијелих.
Покушала је управа Партизана на челу са предсједником Остојом Мијаиловићем све да задржи прослављеног стручњака, који је, ипак, остао при првобитној одлуци да се повуче и мјесто препусти неком другом у наставку сезоне.
Мијаиловић је, између осталог, у великом интервјуу на телевизији "Euronews" поручио да није разговарао ни са једним стручњаком, али како се може чути у овом тренутку највеће шансе да започне други мандат у Хумској има харизматични италијански тренер Андреа Тринкијери.
Ипак, Тринкијери неће доћи у клуб пред веома важан меч против минхенског Бајерна у Евролиги (четвртак, 20.45, Београдска Арена), те је многе занимало ко ће водити црно-бијеле на овој утакмици и коме ће у руке упасти "врућ кромпир".
Према сазнањима београдских медија из извора блиских Партизану, екипу ће на мечу против Бајерна водити Мирко Оцокољић, један од тренера који је већ био у стручном штабу.
Оцокољић је у Партизан стигао као замјена за Богдана Караичића који је на почетку сезоне отишао у Арис. Прије него што је постао помоћник Жоцу у Партизану, Мирко Оцокољић био је сарадник и Саше Обрадовића у Монаку. Чак је и у неколико наврата сам водио екипу Монака, а био је и дио стручног штаба који је освојио Еврокуп.
Са великим успјехом био је помоћник и Звездану Митровићу, а радио је са великим звијездама као што је Мајк Џејмс. Радио је и у Асвелу, Азовмашу, као и младој репрезентацији Србије, али и универзитетској селекцији Црне Горе.
