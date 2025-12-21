Logo
Звијезда чувене серије извршила самоубиство

Агенције

21.12.2025

21:52

Амерички глумац Џејмс Ренсон, познат по улози Зигија Соботке у култној ХБО-овој серији "Д Вајр", преминуо је у 46. години живота.

Према подацима Канцеларије медицинског истражитеља округа Лос Анђелес, Ренсон је преминуо у петак у Лос Анђелесу, а смрт је окарактерисана као самоубиство.

Његово тијело је, како се наводи, спремно за званично преузимање.

Ренсон је иза себе оставио супругу Џејми Мекфи и двоје дјеце. Мекфи је након његове смрти путем друштвених мрежа покренула прикупљање средстава за Национални савез за менталне болести (НАМИ), с циљем подизања свијести о менталном здрављу.

Глумац је у другој сезони серије тумачио лик Зигија Соботке, сина лучког радника Франка Соботке, којег је играо Крис Бауер. У серији се појавио у укупно 12 епизода током 2003. године.

"Д Вајр" се емитовао од 2002. до 2008. и сматра се једном од најзначајнијих телевизијских драма, с глумачком поставом коју су чинили Доминик Вест, Мајкл Кенет Вилијамс, Идрис Елба, Ланс Редик и бројни други.

Током каријере Ренсон је остварио и запажене улоге у серијама Џенерејшн Кил Килл, Трим и Бош, док му је посљедњи телевизијски наступ био у другој сезони серије Покер Фејс, емитованој у јуну ове године.

На филму је глумио у остварењима попут Пром Најт, Синистер, Танџерин, Ит Чаптер Ту и Д Блек Фон, као и у наставку тог филма чија је премијера најављена за 2025. годину.

Ренсон је 2021. године јавно говорио о томе да је као дијете био жртва злостављања, наводећи да је то оставило дуготрајне посљедице на његово ментално здравље и живот. Оптужбе је касније пријавио полицији, али су тужиоци одлучили да не наставе истрагу.

Представници Џејмса Ренсонеа, као ни творац Д Вајра Дејви Сајмон, засад се нису огласили поводом његове смрти.

Самоубиство

