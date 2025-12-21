Звијезда чувене серије извршила самоубиство

Извор:
Агенције
21.12.2025
21:52
Коментари:0
Амерички глумац Џејмс Ренсон, познат по улози Зигија Соботке у култној ХБО-овој серији "Д Вајр", преминуо је у 46. години живота.
Према подацима Канцеларије медицинског истражитеља округа Лос Анђелес, Ренсон је преминуо у петак у Лос Анђелесу, а смрт је окарактерисана као самоубиство.
Регион
Новогодишње лампице изазвале пожар, изгорио спрат куће
Његово тијело је, како се наводи, спремно за званично преузимање.
Ренсон је иза себе оставио супругу Џејми Мекфи и двоје дјеце. Мекфи је након његове смрти путем друштвених мрежа покренула прикупљање средстава за Национални савез за менталне болести (НАМИ), с циљем подизања свијести о менталном здрављу.
Глумац је у другој сезони серије тумачио лик Зигија Соботке, сина лучког радника Франка Соботке, којег је играо Крис Бауер. У серији се појавио у укупно 12 епизода током 2003. године.
"Д Вајр" се емитовао од 2002. до 2008. и сматра се једном од најзначајнијих телевизијских драма, с глумачком поставом коју су чинили Доминик Вест, Мајкл Кенет Вилијамс, Идрис Елба, Ланс Редик и бројни други.
Током каријере Ренсон је остварио и запажене улоге у серијама Џенерејшн Кил Килл, Трим и Бош, док му је посљедњи телевизијски наступ био у другој сезони серије Покер Фејс, емитованој у јуну ове године.
Занимљивости
Ови хороскопски знакови уносе срећу у свачији живот
На филму је глумио у остварењима попут Пром Најт, Синистер, Танџерин, Ит Чаптер Ту и Д Блек Фон, као и у наставку тог филма чија је премијера најављена за 2025. годину.
Ренсон је 2021. године јавно говорио о томе да је као дијете био жртва злостављања, наводећи да је то оставило дуготрајне посљедице на његово ментално здравље и живот. Оптужбе је касније пријавио полицији, али су тужиоци одлучили да не наставе истрагу.
Представници Џејмса Ренсонеа, као ни творац Д Вајра Дејви Сајмон, засад се нису огласили поводом његове смрти.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму