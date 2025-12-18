Logo
Large banner

Додјела Оскара се више неће преносити на телевизији!

18.12.2025

09:37

Коментари:

0
Додјела Оскара се више неће преносити на телевизији!
Фото: Društevna mreža X

Америчка академија филмских умјетности и наука саопштила је у сриједу да је потписала вишегодишњи уговор са Јутјубом, сервисом у власништву Гугла, према којем ће се додјела Оскара преносити на тој платформи почев од 2029. па закључно са 2033. годином.

Ексклузивни уговор о правима обухвата и пренос црвеног тепиха, садржаје иза кулиса, као и приступ Говернорском балу, поред самог телевизијског преноса церемоније, преноси ЦНБЦ.

Према саопштењу објављеном у сриједу, пренос доделе Оскара биће доступан претплатницима Јутјуб ТВ-а у Сједињеним Америчким Државама, док ће гледаоци широм свијета моћи бесплатно да прате програм путем Јутјуба.

Оскари су једна од кључних културних институција, које славе изврсност у приповедању и умјетничком изразу. Партнерство са Академијом, које ће ову прославу умјетности и забаве приближити публици широм свијета, инспирише нову генерацију стваралаца и љубитеља филма, уз очување богате традиције Оскара - изјавио је извршни директор Јутјуба Нил Мохн.

Зеница-жељезара-

Градови и општине

Шок из Зенице: Жељезара одлази у стечај!

Академија има домаће партнерство са Дизнијем и телевизијском мрежом АБЦ које важи до 2028. године и обухвата и 100. додјелу Оскара, планирану за 2028. Такође, постоји и међународно партнерство са Дизнијевом компанијом Буена Виста Интернатионал.

Извршни директор Академије Бил Крејмер и председница Академије Линет Хауел Тејлор навели су у заједничком саопштењу да ће партнерство са Јутјубом "омогућити проширење доступности рада Академије највећој свјетској публици до сада, што ће бити од користи члановима Академије и целокупној филмској заједници".

Подијели:

Тагови:

Oskar

televizija

prenos

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Позната компанија у новој реклами упутила извињење Николи Јокићу

Кошарка

Позната компанија у новој реклами упутила извињење Николи Јокићу

4 ч

0
Зачин који имате у кухињи озбиљно подиже либидо

Љубав и секс

Зачин који имате у кухињи озбиљно подиже либидо

4 ч

0
Пакистанац ухапшен због сумње да је кријумчарио мигранте

Хроника

Пакистанац ухапшен због сумње да је кријумчарио мигранте

4 ч

0
Најпаметнији се рађају у ова два мјесеца у години

Занимљивости

Најпаметнији се рађају у ова два мјесеца у години

4 ч

0

Више из рубрике

"Хурикан" у ужем избору за награду Оскар

Култура

"Хурикан" у ужем избору за награду Оскар

19 ч

0
Животна прича звијезде "Тврђаве": Рат му уништио младост, радио на мјешалици да прехрани породицу

Култура

Животна прича звијезде "Тврђаве": Рат му уништио младост, радио на мјешалици да прехрани породицу

23 ч

0
Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

Култура

Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

1 д

0
Стигла је 3. сезона: Откривени детаљи прве епизоде серије ''Еуфорија''

Култура

Стигла је 3. сезона: Откривени детаљи прве епизоде серије ''Еуфорија''

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

49

Због бруцелозе, животиње куповати код регистрованих узгајивача

13

48

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

13

39

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

13

37

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

13

37

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner