Додјела Оскара се више неће преносити на телевизији!

Америчка академија филмских умјетности и наука саопштила је у сриједу да је потписала вишегодишњи уговор са Јутјубом, сервисом у власништву Гугла, према којем ће се додјела Оскара преносити на тој платформи почев од 2029. па закључно са 2033. годином.
Ексклузивни уговор о правима обухвата и пренос црвеног тепиха, садржаје иза кулиса, као и приступ Говернорском балу, поред самог телевизијског преноса церемоније, преноси ЦНБЦ.
Према саопштењу објављеном у сриједу, пренос доделе Оскара биће доступан претплатницима Јутјуб ТВ-а у Сједињеним Америчким Државама, док ће гледаоци широм свијета моћи бесплатно да прате програм путем Јутјуба.
Оскари су једна од кључних културних институција, које славе изврсност у приповедању и умјетничком изразу. Партнерство са Академијом, које ће ову прославу умјетности и забаве приближити публици широм свијета, инспирише нову генерацију стваралаца и љубитеља филма, уз очување богате традиције Оскара - изјавио је извршни директор Јутјуба Нил Мохн.
Академија има домаће партнерство са Дизнијем и телевизијском мрежом АБЦ које важи до 2028. године и обухвата и 100. додјелу Оскара, планирану за 2028. Такође, постоји и међународно партнерство са Дизнијевом компанијом Буена Виста Интернатионал.
Извршни директор Академије Бил Крејмер и председница Академије Линет Хауел Тејлор навели су у заједничком саопштењу да ће партнерство са Јутјубом "омогућити проширење доступности рада Академије највећој свјетској публици до сада, што ће бити од користи члановима Академије и целокупној филмској заједници".
