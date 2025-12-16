Стигла је 3. сезона: Откривени детаљи прве епизоде серије ''Еуфорија''

Извор:
16.12.2025
Био је то дуг и трновит пут до треће сезоне серије "Еуфорија".
Након вишемјесечних одлагања због штрајкова у Холивуду и трагичне смрти глумца Ангуса Клауда и извршног продуцента Кевина Турена, у априлу 2026. године премијерно ће бити приказана трећа сезона популарне серије.
Снимање нових епизода је почело у фебруару ове године, у Лос Анђелесу и за сада, све иде по плану.
У главним улогама су опет Зендаја, Хантер Шефер, Џејкоб Елорди, Сидни Свини, Алекса Деми, Мод Апатоу, Ерик Дејн и Колман Доминго, а Марта Кели и Клое Чери су добиле стални ангажман. Од нових чланова глумачке екипе истиче се Росалија.
Према ријечима редитеља Сема Левинсона, у трећој сезони ће бити доста импровизација, које доносе харизматичне тренутке.
Када је ријеч о Фезу, кога је тумачио Ангус Клауд, његов утицај на причу и даље је јак.
Једна од највећих промена тиче се окружења, односно главна радња се "сели у ноар естетику".
Препорука топ 5 божићних филмова који вас неће разочарати
Позната лица: Нејт, Кеси, Џулс и Меди се враћају својим тајнама и новим приликама, а Ру се суочава са изазовима свијета одраслих и сопственом потрагом за смислом и искупљењем.
Тако, први кадрови и почињу са Ру која наглас размишља: "Не знам да ли је живот баш онакав какав сам жељела да буде".
Иако није званично потврђено, претпоставља се да ће и трећа сезона серије имати осам епизода, баш као и прва и друга, преносе Независне.
