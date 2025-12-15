Радници Лувра почели са штрајком: ''Нећемо ћутати док се музеј распада''

15.12.2025
07:45
Коментари:0
Синдикати у париском музеју Лувр, погођеном кризом, данас почињу штрајк, захтјевајући хитне реновације, више особља и нагло повећање цијена карата за посјетиоце ван Европске уније.
Најпосјећенији музеј на свијету, који је посљедњих недјеља погођен крађама накита, оштећењем од цурења воде и безбједносним проблемима, могао би бити дјелимично или потпуно затворен у једном од најпрометнијих периода у години, извјештава Гардијан.
Музеј се још увијек опоравља од шокантне пљачке 19. октобра, када је банда упала усред бијела дана и украла француске крунске наките, вриједне процијењених 88 милиона евра, за само седам минута, бјежећи на скутерима. Иако су четири осумњичена ухапшена, накит никада није пронађен.
Као да то није било довољно, у новембру је цурење воде оштетило стотине дневника и докумената у египатском дијелу, а галерија са девет соба у којој се налази древна грчка керамика затворена је због ризика од урушавања плафона.
Сва три синдиката у Лувру, CGT, Court и CFDT, најавили су наставак штрајка, рекавши: ''Данас се запослени осјећају као посљедњи бастион пред колапсом.“ Кажу да је пљачка накита само истакла године тешкоћа, смањења броја запослених и недовољних државних улагања у музеј, који је прошле године привукао 8,7 милиона посјетилаца.
Синдикати су посебно критични према одлуци управе да повећа цијене карата за посјетиоце ван Европског економског простора за 45% како би финансирала неопходне реновације. То значи да ће посјетиоци из САД, Велике Британије и Кине, који чине значајан дио посјетилаца, плаћати 32 евра за улаз од јануара.
''Сматрамо да је ово неприхватљива дискриминација“, рекао је Кристијан Галани, званичник CGT-а. ''Још горе, ови посјетиоци би морали да плате више да би видјели трошни музеј, гдје не могу да приступе цијелој колекцији јер хронично немамо довољно особља, а собе су редовно затворене.“
Галани је додао да је ''апсолутни скандал“ што посјетиоци одређених националности морају да ''плате за године нагомиланих недостатака“ у музеју чија колекција укључује дијела из цијелог свијета. ''То је супротно универзалности културе и идеји једнаког приступа“, рекао је. ''На примјер, ово ће утицати на британске туристе, а ипак, ако одем у Британски музеј, улаз је бесплатан.“
Синдикати су такође забринути због услова рада и недостатка особља, након што је од 2015. године укинуто 200 радних мјеста, од којих су многа у сектору безбиједности. Галани, који ради ноћну смјену у контролној соби обезбјеђења, рекао је о штрајку: „Толико смо исцрпљени; ово је једини преостали начин да се чује наш глас.
Проблеми су се гомилали годинама, а пљачка је све то изнијела на видјело. Реновирање зграде и мјере безбједности за заштиту колекције су занемарене.“ Његове ријечи потврдио је прошлог мјесеца извјештај француског државног ревизора, у којем се наводи да су надоградње безбједности спроведене ''жалосно неадекватним темпом“ и да је музеј дао приоритет ''високопрофилним и атрактивним операцијама“ у односу на заштиту.
Ги Тубијана, високи полицијски званичник и савјетник за безбједност који је учествовао у истрази након пљачке, рекао је сенаторима да је ''шокиран“ оним што је открио у музеју. ''Дошло је до низа пропуста који су довели до катастрофе, али никада не бих помислио да Лувр може имати толико пропуста“, рекао је.
Министарка културе Рашида Дати рекла је да је прелиминарна истрага открила ''хронично потцјењивање“ ризика од провале и ''недовољно улагање у мјере безбједности“. Филип Жост, који је водио рестаурацију катедрале Нотр Дам, требало је сљедећег мјесеца да покрене студију о ''дубокој реорганизацији“ Лувра. Иронично, директорка Лувра, Лоранс де Кар, је више пута упозоравала, као и синдикати, на лоше стање музеја. У јануару је рекла да је посјета препуној згради постала ''физичка тортура“, што је навело предсједника Емануела Макрона да најави велики пројекат изградње новог улаза и посебне собе за најпознатији портрет на свијету, Мона Лизу, преноси Индекс.
