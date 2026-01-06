Јунак из Зворника: Овако је ватрогасац Раде извукао заглављени аутомобил из Дрине

06.01.2026
Након обилних падавина широм Босне и Херцеговине тешка ситуација је у бројним градовима, а један од њих је Зворник.
Управо у овом граду се прославио један ватрогасац. Како се може видјети на снимку, он је ушао у ријеку Дрину која се излила и дошао до аутомобила који је био заглављен.
Упалио је аутомобил и успио га извући из набујале ријеке.
Претпоставља се да је аутомобил био паркиран на том мјесту прије него што се ријека излила.
На друштвеним мрежама ватрогасац Раде Шакотић је добио бројне похвале због овог потеза.
