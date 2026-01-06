Logo
Large banner

Јунак из Зворника: Овако је ватрогасац Раде извукао заглављени аутомобил из Дрине

06.01.2026

11:53

Коментари:

0
Јунак из Зворника: Овако је ватрогасац Раде извукао заглављени аутомобил из Дрине
Фото: Инфо Бирач

Након обилних падавина широм Босне и Херцеговине тешка ситуација је у бројним градовима, а један од њих је Зворник.

Управо у овом граду се прославио један ватрогасац. Како се може вид‌јети на снимку, он је ушао у ријеку Дрину која се излила и дошао до аутомобила који је био заглављен.

Упалио је аутомобил и успио га извући из набујале ријеке.

Претпоставља се да је аутомобил био паркиран на том мјесту прије него што се ријека излила.

На друштвеним мрежама ватрогасац Раде Шакотић је добио бројне похвале због овог потеза.

Подијели:

Тагови:

Зворник

vatrogasac

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бадњак на улицама Бањалуке

Друштво

Шта значи када на Бадњи дан и Божић пада снијег

1 ч

0
Бадњачићи

Друштво

Уз бадњак увијек иде и ова биљка: Мало ко зна њену симболику

4 ч

0
Ови обичаји чине Бадњи дан посебним

Друштво

Ови обичаји чине Бадњи дан посебним

4 ч

0
Излила се Неретва код Коњица

Друштво

Излила се Неретва, Цивилна заштита издала упозорење

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

36

Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

12

31

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

12

30

Ево зашто се на Бадњи дан не иде у госте

12

25

Девета "Божићна акција": Хуманитарна представа "Ко камен - Веленка Брстинова и кћер јој Драгана"

12

07

Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner