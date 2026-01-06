Logo
Уз бадњак увијек иде и ова биљка: Мало ко зна њену симболику

Извор:

АТВ

06.01.2026

08:20

Коментари:

0
Бадњачићи
Фото: АТВ

Православна црква и њени вјерници у уторак 6. јануар обиљежавају Бадњи дан и вече, врло битан дан који најављује најрадоснији хришћански празник - Божић.

Разни обичаји и вјеровања важе за ова два поменута дана, а многи не знају једну битну ствар.

Badnjak gori BL

Друштво

Ови обичаји чине Бадњи дан посебним

Приликом бадњака, уколико сте у граду, увијек је ту и гранчица дрена. Да ли сте се икад запитали зашто је то тако и шта та гранчица представља?

Одлазак по бадњак

Чим осване Бадње јутро, како традиција налаже, домаћин одлази у шуму по бадњак и након што одабере младо дрво бадњака, уз весеље га оставља пред праг дома.

У случају да сте у граду, купујете га и такође га остављате испред врата. Зависно од краја до краја и обичаји се разликују, али послије бадњака следи дрен, те домаћин или неко од укућана одлази по гранчицу дрена.

Ако је домаћин са села и има своје дрво дрена у близини, онда по традицији, слично као и код узимања бадњака, гранчицу дрена не узима голим рукама већ увијек има рукавице, а умјесто сјекире гранчицу сијече виноградарским маказама.

Шта представља гранчица дрена у бадњаку?

На првом мјесту - здравље. Кад стигне божићно јутро, обичај је да се прво поједе једно зрнце дрена како би се цијеле године било доброг здравља.

Бадњи дан

Друштво

Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

Исто тако, обичаји налажу да се за Божић ломи чувена чесница илити погача у коју домаћица "сакрије": неко зрно кукуруза, пшенице, пасуља, онда гранчицу дрена и бадњака и један новчић, пише портал "Она".

Новчић у овом случају симболизује срећу и благостање, пшеница, кукуруз и пасуљ се стављају у чесницу кад укућани имају живину, бадњак је симбол плодности, а симболизује и здравље као што је то симболика чувеног дрена.

Симбол живота и плодности

Дрен је биљка која рано цвијета и даје плодове чак и у тешким условима, па је симбол плодности, опстанка и благостања породице.

У народним вјеровањима, гранчица дрена уз бадњак значи да ће породица бити здрава и плодна наредне године.

Гранчица дрена се сматрала средством заштите од злих духова и несреће.

Вјеровало се да ако се стави уз бадњак, дом ће бити заштићен, а кућа ће "зрачити" позитивном енергијом.

