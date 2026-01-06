Logo
Ријека срушила мост у БиХ

Извор:

АТВ

06.01.2026

07:53

Ријека срушила мост код Горажда
Фото: Фејсбук

Становници села Миховићи на подручју Горажда нашли су се у тешкој ситуацији након што је усљед обилних падавина Осаница (Осаничка ријека) срушила мост, чиме је ово насеље остало одсјечено од остатка подручја.

Како преноси локална Фејсбук страница "Мој град Горажде", угрожено је становништво овог села, а мјештани су тренутно без основне путне комуникације.

Излила се Неретва код Коњица

Друштво

Излила се Неретва, Цивилна заштита издала упозорење

"Угрожено становништво села Миховићи. Осаничка ријека срушила мост. Одсјечени од свијета. Молимо надлежне да хитно помогну овом народу", наводи се у објави.

