"Игра престола" добија наставак који објашњава ко је Луди краљ

Враћа се "Игра престола", серија која је освојила свијет рушећи правила телевизије причајући политичку драма у костиму средњег века, али сада прича о Гвозденом престолу добија позоришну адаптацију која ће публику поново повести пут Вестероса.
Серија "Игра престола" емитовала се од 2011. до 2019. године током осам сезона. Ова адаптација романа Џорџа Р. Р. Мартина из циклуса "Пјесма леда и ватре" спојила је политичку драму, епску фантастику и породичне интриге и повела гледаоце на путовање кроз континент Вестерос.
Серија је оборила рекорде гледаности, освојила десетине награда Еми и изнедрила ликове који су постали дио поп културе.
Фанови су се саживјели са омиљеним јунацима, међу којима су Џон Сноу, Денерис Таргерјен, Тирон Ланистер и Арја Старк.
Креатори серије урадили су нешто што нико прије њих није, навели су публику да се заљуби у њихове ликове, а затим их убијали у најнеочекиванијим тренуцима.
Мислили сте да је Нед Старк, морално исправан, частан и вољен владар, заслужио да дуго својом харизмом опчињава фанове? Преварили сте се, убијен је већ у првој сезони.
Шта су други могли да очекују? Дефинитивно не милост. Та неизвјесност у игри за престо постала је заштитни знак серије.
Ипак, завршна сезона из 2019. године изазвала је подјељене реакције. Дио публике био је разочаран убрзаним развојем догађаја и расплетом. Многе теме које су детаљно обрађиване кроз претходне сезоне остале су неразјашњене.
Публика већ гледа дио свијета Вестероса кроз серију "House of the Dragon", али и новој ХБО адаптацији "A Knight of the Seven Kingdoms" о Сер Данкану Високом и Егу, чија се радња одвија око стотину година пре догађаја из "Игре престола".
"ТThe Knight of the Seven Kingdoms" је већ покренула трећи светски рат на интернету.
На ИМДб-у је избио прави "рат фанова" између обожавалаца серија "Breaking Bad" и "Game of Thrones", након што је епизода "A Knight of the Seven Kingdoms" накратко добила савршену оцјену 10 и изједначила се са легендарном епизодом "Ozymandias".
Фанови су потом масовно кренули да обарају оцјене супарничким серијама борећи се за титулу најбоље серије.
Без обзира на контроверзе, "Игра престола" остала је једна од најутицајнијих серија савремене телевизије.
Сада се ова прича враћа у другачијем формату. Британска позоришна трупа Royal Shakespeare Company најавила је сценску адаптацију под називом "Игра престола: Луди краљ", која ће бити изведена у Стратфорду на Ејвону.
Представа ће се бавити догађајима који су претходили радњи серије, фокусирајући се на завјере и политичке игре око владавине Лудог краља.
Џорџ Р. Р. Мартин, који још није написао посљедњу књигу серијала, изазивајући стрепњу љубитеља да ће умрети прије него што стави тачку на своје ремек-дјело, рекао је да није ни сањао да ће његов рад бити адаптиран за позоришну представу.
- Кад сам први пут написао "Игру престола", нисам замишљао да ће то бити ишта друго осим књиге. Било је то мјесто гдје је моја машта постојала без граница. То што се мој рад сада адаптира за позорницу нешто је што нисам очекивао, али сам то дочекао с великим ентузијазмом и узбуђењем. Позориште нуди нешто јединствено, мјесто гдје моја и машта публике могу да се сусретну и надамо се да ћемо створити нешто чаробно - рекао је он.
