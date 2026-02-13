Logo
У Горњем Рибнику пројекција документарних филмова "Хероји причају"

У Горњем Рибнику пројекција документарних филмова "Хероји причају"
Фото: Уступљена фотографија

У Културном центру у Горњем Рибнику данас и сутра, 13. и 14. фебруара 2026. године биће одржана пројекција документарних филмова „Хероји причају“, посвећена култури сјећања и очувању свједочанстава о ратном путу јединица Војске Републике Српске и Србије.

Догађај се организује поводом обиљежавања Сретења – Дана државности Републике Србије и Републике Српске.

Током дводневног програма биће приказана четири документарна филма који говоре о храбрости, жртви и историјском насљеђу српског народа. Организатор догађаја је Удружење грађана „Срце Крајине“, уз подршку Српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, кабинета председника Републике Српске и Општине Рибник.

