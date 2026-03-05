Logo
Пронађена ручна бомба на стадиону Кошево уочи утакмице Сарајева и Вележа

Аутор:

АТВ

05.03.2026

14:23

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево су 25. фебруара вршили КДЗ преглед Олимпијског стадиона "Асим Ферхатовић Хасе" те су том приликом пронашли и изузели једну ручну бомбу, потврђено је Кликс.ба.

Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево који је наложио да се изврши увиђај због постојања основа сумње да су почињена кривична д‌јела изазивања опште опасности и недозвољеног држање оружја или експлозивних материја.

"Полицијски службеници настављају рад на расвјетљавању и документовању ових кривичних д‌јела", рекли су за Кликс из Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево.

Ручна бомба је, како незванично сазнаје овај портал, пронађена у ВИП сали стадиона "Асим Ферхатовић Хасе".

Сарајево

Velež

utakmica

Бомба

