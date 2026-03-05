Logo
Украјина разговарала са САД о могућем одлагању преговора са Русијом због рата у Ирану

Блиц

05.03.2026

Украјина разговарала са САД о могућем одлагању преговора са Русијом због рата у Ирану

Зеленски је у интервјуу за "Раи" изразио наду да ће се планирана размјена ратних заробљеника између Украјине и Русије ипак догодити. Украјинске власти улажу напоре да, упркос отежаним условима, започну процес размјене у наредним данима.

Украјина је разговарала са Сједињеним Америчким Државама о могућности промјене локације и одлагања сљедеће рунде трилатералних разговора са Русијом због сукоба на Блиском истоку, рекао је данас украјински предјседник Володимир Зеленски.

Он је подсјетио у интервјуу за "Раи" да је сљедећи трилатерални састанак Украјине, САД и Русије планиран за период од 5. до 9. марта, у зависности од развоја ситуације широм свијета.

dron

Свијет

Украјина напала далеко иза границе: Једанаест људи повријеђено

Зеленски је изразио наду да ће размјена ратних заробљеника између Украјине и Русије, о којој је постигнут договор током претходних трилатералних састанака, ипак бити спроведена.

"Размјена ратних заробљеника је увијек важан тренутак, то је позитиван исход за породице. Искрено се надамо да ћемо у наредним данима моћи да започнемо овај процес размјене ", навео је Зеленски.

(Блиц)

Володимир Зеленски

Украјина

Америка

