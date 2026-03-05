Logo
Прекид и повреде, па славље Звезде против Новог Пазара

АТВ

05.03.2026

16:50

0
Фото: screenshot

Фудбалери Црвене звезде пласирали су се у полуфинале Купа Србије побједом над Новим Пазаром од 2:0 (1:0) и то у гостима.

Прекид и повреде

Био је то дуел који је одигран у узаврелој атмосфери, било је прекида, повреда, дима и пиротехнике, а на крају тим Дејана Станковића има више разлога за задовољство.

Стријелци за Звезду били су Наир Тикнизијан у 38. и Тими Макс Елшник у 50. минуту утакмице.

Фудбалски гледано, Звезда је била доминантна и стигла је до победе релативно рутински.

Утакмица прекинута

Утакмица четвртфинала Купа Србије између Новог Пазара и Црвене звезде прекинута је послије минут и по игре. Дошло је до туче навијача Звезде и припадника полиције, али је послије седам минута дуел настављен.

Било је пиротехнике, свакаквих повика са обе стране...

Занимљиво је и да је Нови Пазар одмах по наставку меча у узаврелој атмосфери дао гол, али је он поништен због офсајда.

