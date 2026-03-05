Прекид и повреде, па славље Звезде против Новог Пазара

Аутор:АТВ
05.03.2026
16:50
Коментари:0
Фудбалери Црвене звезде пласирали су се у полуфинале Купа Србије побједом над Новим Пазаром од 2:0 (1:0) и то у гостима.
Био је то дуел који је одигран у узаврелој атмосфери, било је прекида, повреда, дима и пиротехнике, а на крају тим Дејана Станковића има више разлога за задовољство.
Фудбал
Хаос у Новом Пазару: Прекинут меч, Звезда води, голман изнесен са терена
Стријелци за Звезду били су Наир Тикнизијан у 38. и Тими Макс Елшник у 50. минуту утакмице.
Фудбалски гледано, Звезда је била доминантна и стигла је до победе релативно рутински.
Утакмица четвртфинала Купа Србије између Новог Пазара и Црвене звезде прекинута је послије минут и по игре. Дошло је до туче навијача Звезде и припадника полиције, али је послије седам минута дуел настављен.
Фудбал
Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу
Било је пиротехнике, свакаквих повика са обе стране...
Занимљиво је и да је Нови Пазар одмах по наставку меча у узаврелој атмосфери дао гол, али је он поништен због офсајда.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
3 ч0
Фудбал
3 ч1
Фудбал
5 ч0
Фудбал
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму