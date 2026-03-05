Тренер Фенербахчеа завршио у болници, болест је захватила плућа

Аутор:АТВ
05.03.2026
11:37
Коментари:0
Доменико Тедеско, тренер фудбалера Фенербахчеа, хитно је пребачен у болницу због инфекције плућа.
Како се наводи у турским медијима, болест је захватила плућа у великој мЈери и налази се под сталним Љекарским надзором.
Из клуба су потврдили да због здравственог стања неће водити екипу на утакмици Купа Турске против Газијантепа.
Савјети
Уз овај трик судопера и шпорет блистају: Чисти боље од хемије
"Наш главни тренер тренутно се леијчи од тешке инфекције. Технички дио вођења тима преузеће помоћни тренер Зеки Мурат Гуле“, саопштили су из Фенербахчеа, преноси Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
1 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Фудбал
16 ч0
Фудбал
18 ч0
Фудбал
22 ч0
Фудбал
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму