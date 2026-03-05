Пјевач доживио дебакл: На наступ му нико није дошао

Аутор:АТВ
05.03.2026
12:37
Коментари:0
Пјевач Бобан Рајовић (53) присјетио се недавно почетака своје музичке каријере и подијелио једну урнебесну анегдоту са наступа у Шведској, коју у шали назива правим "рекордом на естради".
Наиме, Рајовић је тада имао заказан заједнички концерт са колегом Ненадом Кнежевићем Кнезом у Гетеборгу, за који на крају није продата апсолутно ниједна једина карта.
Градови и општине
Пронашла торбу с новцем, тражи власницу да јој врати
Док је Бобан ову ситуацију прихватио са мање стреса, правдајући се тиме да је тек на почетку каријере, Кнез је био потпуно шокиран, преноси Блиц.
– Ненаде, љути се колико хоћеш. У Гетеборгу није било сјајно, рекорд на естради није продата ниједна карта. Хајде да је три, али апсолутно ниједна. Он жив није био, гледа ме и виче: “Бобане, шта је ово?”. Ја му кажем: “Па не знам Ненаде, ти си фаца човјече, ја тек почињем каријеру” – истакао је он.
Бобан Рајовић је потом открио детаље којима је насмијао све до суза.
– А гдје Бобане, ви мој постер сигурно нигдје нисте ни качили, народ ни не зна да гостујем вечерас. Ја му кажем: “Јесмо, свуда излијепљени твоји постери” – истакао је.
Друштво
Ови радари у Српској су највише кобни за возаче
– Он ми каже; “Оооо, шта ми радиш Бобане, па гдје ћу ја сад”, ја му кажем: “Види да нема у близини нека свадба, само нешто пара да се узме – открио је Бобан кроз смијех за “WTF радио”.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму