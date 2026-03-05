Почеле исплате пензионерима: Ово су увећани износи

Раније је Управни одбор Федералног завода за пензионо и инвалидско осигурање, на темељу званичних података које је објавио Федерални завод за статистику, донио Одлуку (број: УОФЗ 165/26) о коначном износу првог овогодишњег усклађивања пензија.

Градови и општине Пронашла торбу с новцем, тражи власницу да јој врати

Пензије се усклађују за 11,26 % с примјеном од 1. јануара ове године. Одлуком о коначном износу усклађивања пензија замјењује се раније донесена Одлука о аконтацијском усклађивању којом су пензије увећане за 11,2 %.

Разлика између износа пензије по аконтацијском и коначном усклађивању, биће исплаћена уз пензију за фебруар. На наведену Одлуку сагласност је Закључком (број: 182/26) дала Влада ФБиХ.

“Одлука о коначном усклађивању пензија донесена је на темељу податка о расту просјечне бруто плате у 2025. години (16,3 %) те пораста индекса потрошачких цијена (3,7 %) те примјеном формуле из чланка 79. Закона о ПИО у омјеру 60:40 у корист повољнијег фактора долазимо до износа 9,78 % просјечне плате и 1,48 % индекса потрошачких цијена што збирно даје износ од 11,26 % коначног усклађивања пензија за прво полугодиште 2026.”, појаснили су из Завода.

Нови износи пензија

На темељу наведеног за кориснике који су право остварили до 1. јануара 2026, најнижа пензија умјесто 599,28 КМ износи 666,76 КМ, загарантована пензија умјесто 715,21 КМ износи 795,74 КМ, док највиша пензија умјесто 2996,40 КМ износи 3.333,79 КМ.

Кошарка Незапамћена туча кошаркашица, судија најгоре прошла

Основица за израчун најниже пензије из члана 81. ставка 2. Закона о измјенама и допуни Закона о ПИО (Службене новине ФБиХ, број: 6/26), за кориснике који право остварују након 1. јануара 2026, а коју чини усклађени износ просјечне пензије из децембра 2025. износи 724,36 КМ (651,05 КМ просјечна пензија из 12/25 увећана за 11,26 %).

Стога:

а) за мање од 20 година пензионог стажа не може бити нижа од 60 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,6 = 434,62 КМ)

б) за 20 година пензионог стажа и више, а мање од 25 година не може бити нижа од 65 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,65 = 470,83 КМ)

ц) за 25 година пензионог стажа и више, а мање од 30 година не може бити нижа од 70 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,7 = 507,05, КМ)

д) за 30 година пензионог стажа и више, а мање од 35 година не може бити нижа од 75 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,75 = 543,27 КМ)

е) за 35 година пензионог стажа и више, а мање од 40 година не може бити нижа од 85 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,85 = 615,71 КМ)

ф) за 40 година пензионог стажа и више не може бити нижа од 95 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,95 = 688,14 КМ)

Износ загарантоване пензије за кориснике који право остварују након 1. јануара 2026. на темељу 40 или више година стажа осигурања, утврђен је у износу од 842,44 КМ.

Породична пензија иза осигураника те инвалидска пензија, за кориснике који право остварују након 1. јануара 2026. не може бити нижа од 90 % просјечне пензије из децембра 2025. године усклађене у години остваривања права, износи 651,92 КМ.

Укупно 465.965 корисника

Из Завода наглашавају како су приказани само најнижи износи пензија, који се осигуравају корисницима којима пензија у обрачуну, по стажу и платама не прелази исказане износе, јер се према Закону о МИО висина пензије обрачунава на темељу оствареног стажа и висине плаћа и може износити знатно више у свакој од наведених категорија.

Република Српска Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

Најнижа пензија корисника који право остварују према посебним прописима (Закон о пријевременом повољнијем пензионисању бораца одбрамбено-ослободилачког рата, Закон о посебним правима добитника ратних признања и одличја и чланова њихових породица те Закон о правима бораца и чланова њихових породица), измјенама наведених закона утврђена је у износу од 666,76 КМ.