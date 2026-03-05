Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

Аутор:АТВ
05.03.2026
11:55
Коментари:0
Пензионери који живе у иностранству неће морати лично долазити у Републику Српску да би отворили рачуне за исплате пензија, већ ће у својој земљи боравка моћи да овласте некога ко ће у њихово име ријешити примања у Српској.
Како је појаснио директор Фондa за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) РС Младен Милић, пензинери који живе у некој од земаља ван БиХ мораће да код нотара, адвоката или надлежног пензијског фонда у земљи боравка направе пуномоћ на име особе која ће за њих отворити рачин или наставити да прима новац.
Корисник, како је навео, може овластити другу особу да у његово име отвори рачун у једној од три банке које су поједноставиле процедуре, а то су Наша банка, НЛБ банка и Банка Поштанске штедионице.
- На примјер, ако корисник живи у Италији, он може овластити некога да у његово име отвори рачун у наведеним банкама. Исплата пензије врши се на тај рачун, а средства ће се моћи користити преко картице или уз посебно овлашћење - објаснио је Милић.
Што се тиче корисника који примају пензију путем поштара они ће и даље моћи да наставе примати пензију, уколико није потребно ништа мијењати.
- Довољно је потписати нову изјаву или пуномоћ, ако је потребно - навео је Милић и додао да ће сви случајеви бити ријешени, а грађани који имају питања могу доставити податке Фонду да се провјери да ли је потребна промјена у начину исплате.
Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић казао је за "Глас" да они подржавају одлуку Фонда ПИО РС о укидању исплате пензија путем пуномоћи, с циљем спречавања злоупотреба.
- То је мјера да би се спријечиле злоупотребе до којих је долазило до сада. Пензионери морају сами примати своје пензије, а свако овлашћење мора бити јасно дефинисано и редовно обновљено - рекао је Трифуновић.
Он је додао да ће нова процедура значити олакшање за пензионере, јер им омогућава да наставе примати пензију на прави начин, уз заштиту од могућих неправилности.
Саопштење Фонда ПИО да ће од 1. маја 2026. године укинути исплате пензије путем пуномоћи датих Фонду изазвало је бројне забуне код корисника овог права у иностраству, али и код оних којима је пуномоћ дата. Због тога су се поједини корисници пуномоћи обратили редакцији "Гласа" и затражили појашњење ове недоумице.
- Уплашила сам се да моја тетка која живи у Аустрији остати без пензије, јер није у могућности доћи у Републику Српску да достави сву документацију коју тренутно тражи Фонд ПИО - рекла нам је једна корисница овог права.
Фонд ПИО апелује на све кориснике са пребивалиштем у Републици Српској, а који живе у иностранству, да ускладе свој статус са Законом о пребивалишту и боравишту држављана БиХ, а у случају непоступања до 30. априла 2026. године, исплата пензије ће бити привремено обустављена.
- Наведеним законом држављанин који се стално настани у иностранству или у иностранству борави дуже од три мјесеца дужан да одјави пребивалиште у БиХ и пријави мјесто боравка у иностранству путем надлежног дипломатско-конзуларног представништва - навели су из Фонда ПИО.
