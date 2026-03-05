Logo
Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

Аутор:

АТВ

05.03.2026

11:55

Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи
Фото: АТВ

Пензионери који живе у иностранству неће морати лично долазити у Републику Српску да би отворили рачуне за исплате пензија, већ ће у својој земљи боравка моћи да овласте некога ко ће у њихово име ријешити примања у Српској.

Пуномоћ код нотара или надлежне институције

Како је појаснио директор Фондa за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) РС Младен Милић, пензинери који живе у некој од земаља ван БиХ мораће да код нотара, адвоката или надлежног пензијског фонда у земљи боравка направе пуномоћ на име особе која ће за њих отворити рачин или наставити да прима новац.

Превозници

Друштво

Нови проблеми: Са границе враћено 100 камиона из БиХ

Корисник, како је навео, може овластити другу особу да у његово име отвори рачун у једној од три банке које су поједноставиле процедуре, а то су Наша банка, НЛБ банка и Банка Поштанске штедионице.

- На примјер, ако корисник живи у Италији, он може овластити некога да у његово име отвори рачун у наведеним банкама. Исплата пензије врши се на тај рачун, а средства ће се моћи користити преко картице или уз посебно овлашћење - објаснио је Милић.

Шта је са исплатом путем поште?

Што се тиче корисника који примају пензију путем поштара они ће и даље моћи да наставе примати пензију, уколико није потребно ништа мијењати.

pustinja saudijska arabija

Свијет

Мартовски дан који је промијенио цијели свијет

- Довољно је потписати нову изјаву или пуномоћ, ако је потребно - навео је Милић и додао да ће сви случајеви бити ријешени, а грађани који имају питања могу доставити податке Фонду да се провјери да ли је потребна промјена у начину исплате.

Подршка пензионерских удружења

Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић казао је за "Глас" да они подржавају одлуку Фонда ПИО РС о укидању исплате пензија путем пуномоћи, с циљем спречавања злоупотреба.

- То је мјера да би се спријечиле злоупотребе до којих је долазило до сада. Пензионери морају сами примати своје пензије, а свако овлашћење мора бити јасно дефинисано и редовно обновљено - рекао је Трифуновић.

Он је додао да ће нова процедура значити олакшање за пензионере, јер им омогућава да наставе примати пензију на прави начин, уз заштиту од могућих неправилности.

Канцеларија, посао

Економија

Банка направила радикалан рез: Чак 2.500 запослених добило отказ

Забуне након најаве измјена

Саопштење Фонда ПИО да ће од 1. маја 2026. године укинути исплате пензије путем пуномоћи датих Фонду изазвало је бројне забуне код корисника овог права у иностраству, али и код оних којима је пуномоћ дата. Због тога су се поједини корисници пуномоћи обратили редакцији "Гласа" и затражили појашњење ове недоумице.

- Уплашила сам се да моја тетка која живи у Аустрији остати без пензије, јер није у могућности доћи у Републику Српску да достави сву документацију коју тренутно тражи Фонд ПИО - рекла нам је једна корисница овог права.

Апел

Фонд ПИО апелује на све кориснике са пребивалиштем у Републици Српској, а који живе у иностранству, да ускладе свој статус са Законом о пребивалишту и боравишту држављана БиХ, а у случају непоступања до 30. априла 2026. године, исплата пензије ће бити привремено обустављена.

horoskop

Занимљивости

Мучи их носталгија: Хороскопски знакови који романтизују прошлост

- Наведеним законом држављанин који се стално настани у иностранству или у иностранству борави дуже од три мјесеца дужан да одјави пребивалиште у БиХ и пријави мјесто боравка у иностранству путем надлежног дипломатско-конзуларног представништва - навели су из Фонда ПИО.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

