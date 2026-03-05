Logo
Како препознати швалера: Један знак га непогрешиво одаје

АТВ

05.03.2026

13:35

Како препознати швалера: Један знак га непогрешиво одаје
Фото: Pexels/Photo by RDNE Stock project

Многи људи се питају како препознати швалера у вези или браку. Иако постоји више потенцијалних индикатора, стручњаци за психологију и односе наглашавају да постоји један знак који готово увијек открива превару. Овај знак није увијек очигледан и може бити маскиран, али пажљив посматрач га лако уочи.

Па шта је онда тај један знак?

Према психолозима, један знак који издваја преваранта најчешће се огледа у промјени у комуникацији и понашању према партнеру. То може бити нагло дистанцирање, избјегавање интимних разговора или повећана тајновитост. Иако се чини суптилно, такво понашање је често знак да нешто није у реду.

Како га препознати?

Нагла промјена рутине – партнер изненада проводи више времена ван куће или често мијења планове.

Избјегавање разговора о вези – питања о будућности или осјећањима изазивају одбрамбену реакцију.

Повећана тајновитост – скривање телефона, промена лозинки или нагла заштита приватности, преноси Крстарица.

Зашто овај знак не треба игнорисати

Иако ниједан знак није апсолутна потврда преваре, овај индикатор се показује као најдосљеднији међу људима који варају. Пажљиво посматрање и разговор с партнером могу разјаснити ситуацију и помоћи у доношењу одлука у вези.

Савјети стручњака

Обратите пажњу на обрасце – појединачни догађаји нису довољни, тражите досљедност у понашању.

Комуникација – отворен и искрен разговор често разјашњава неспоразуме и сумње.

Затражите подршку – пријатељи, породица или терапеут могу помоћи да сагледате ситуацију објективно.

Закључно, препознавање швалера може бити тешко, али праћење једног знака у понашању партнера може вам дати јаснији увид. Ипак, важно је комбиновати сигнале с отвореном комуникацијом и интуицијом, како би се донијела најбоља одлука за сопствену емотивну сигурност.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

