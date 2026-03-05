Стевановић: Савјет министара да реагује

Извор:
РТРС
05.03.2026
14:38
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је да дође ли до престанка производње у Жељезари Зеница, по аутоматизму ће доћи до прекида производње у Руднику жељезне руде Омарска.
"Шта то значи? То значи да 60-ак, можда и који проценат више укупног прихода Жељезница Републике Српске нестаје практично. И то ће довести до озбиљног питања опстанка и останка нашег жељезничког саобраћаја у овим капацитетима какви су данас. Ми неком својом тихом дипломатијом се боримо да до тога не дође, чинимо шта можемо", каже Стевановић.
Истиче да је Влада Републике Српске својевремено подржала увођење заштитних мјера за заштиту домаће производње када је у питању челик.
"Упутили смо своје писмо Савјету министара, а они су два пута стављали ту тачку на дневни ред. Очекујемо да ће се и данас на Савјету министара разматрати та ситуација о увођењу заштитних мјера. Јер цијела западна Европа је то урадила. Урадила је то и Србија прије мјесец дана. То треба да уради и Савјет министара како би се заштитило седам, осам хиљада радних мјеста. То нису само Жељезнице Републике Српске. Имате Жељезнице са 1.700 људи, Рудник Приједор са 600, Жељезнице Федерације са двије хиљаде". наводи Стевановић.
Наводи да Жељезара Зеница има 1.900 људи, директно запослених.
"Очекујем разумијевање од Савјета министара и да се нађе начин да се заштити домаћа производња како би све наставило да функционише", наводи Стевановић.
