Ухапшена Бритни Спирс

Извор:
Б92
05.03.2026
15:49
Бритни Спирс ухапшена је у сриједу увече у округу Вентура у Калифорнији због вожње под утицајем алкохола, рекли су извори из полиције за ТМЗ.
Поп звијезди лисице су стављене око 21.30 часова по локалном времену, након што ју је зауставила Калифорнијска патрола аутопутева (California Highway Patrol).
Међутим, према евиденцији притвореника шерифа округа Вентура, у међувремену Бритни Спирс је пуштена на слободу.
(б92)
