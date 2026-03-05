Logo
Ухапшена Бритни Спирс

Б92

Б92

05.03.2026

15:49

Пјевачица Бритни Спирс
Фото: Youtube/ Britney Spears

Бритни Спирс ухапшена је у сриједу увече у округу Вентура у Калифорнији због вожње под утицајем алкохола, рекли су извори из полиције за ТМЗ.

Поп звијезди лисице су стављене око 21.30 часова по локалном времену, након што ју је зауставила Калифорнијска патрола аутопутева (California Highway Patrol).

Међутим, према евиденцији притвореника шерифа округа Вентура, у међувремену Бритни Спирс је пуштена на слободу.

(б92)

