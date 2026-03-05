Велаула: Нисмо званично обавијештени о приједлогу за покретање стечаја "Нове Љубије"

Извор:
05.03.2026
Вршилац дужности директора Рудника жељезне руде "Љубија" Приједор Горан Велаула изјавио је да није званично обавијештен да је "Нова Љубија" поднијела приједлог да над тим рудником буде отворен стечај, наводећи да би то био дуготрајан процес са несагледивим посљедицама.
Велаула је рекао Срни да ће Рудник комуницирати са Окружним привредним судом у Приједору којем је јуче предат приједлог за покретање стечаја, будући да је ово предузеће као саоснивач заинтересована страна.
"Очекујемо позив из суда, ако у међувремену сам предлагач не повуче приједлог или ако га стечајни судија већ у старту не одбаци, што је, такође, предвиђено законом", истакао је Велаула.
Он је подсјетио да је Рудник жељезне руде 49-одстотни власник "Нове Љубије", а да фирма "ХиП" Зворник власника Гордана Павловића има већински пакет акција, односно 51 одсто колико су купили од претходног власника, "Арселор Митала".
"Рудник ће упутити `Новој Љубији` допис да ли је било одлучивања мимо нас, да ли су доносили неке одлуке у надлежности скупштине акционара коју чине представници `Нове Љубије` и Рудника, а да ми нисмо о томе обавијештени. Тражићу и разлоге за предлагање стечаја", изјавио је данас Велаула.
Према његовим ријечима, суштина овог оснивачког акта, из јула прошле године, који је усклађен с новим Законом о привредним друштвима, јесте да постоје одлуке које се доносе већином, а постоје одлуке које се доносе консензусом свих чланова.
"Предлагање стечаја није прецизирано у одлукама у којима мора да учествује Рудник жељезне руде, али донијети такву одлуку без информисања сувласника не одражава пословност, ни сарадњу", оцијенио је Велаула.
Он је истакао да осим оснивачке, више није одржана ниједна скупштина, а да је Рудник на неколицини састанака са Павловићем добио увјеравања да је план да се у Омарској ради још двије године јер има око два милиона тона руде за експлоатацију за коју се могу тражити алтернативни купци и мимо Зенице.
"Према тој информацији креирали смо пословне планове. Рачунали смо на тај период и тако бисмо имали времена да и ми и град нађемо рјешење за новог купца руде и покренемо производњу у Љубији на два копа, као и друге процесе који би амортизовали евентуални вишак радника, а сада смо затечени", рекао је Велаула.
Према његовим ријечима, у Приједору никоме не одговара евентуално покретање стечаја и био би то сложен и дуготрајан процес с несагледивим посљедицама, између осталог и због неријешених имовинско-правних односа, највише због разлика у катастару и грунтовници.
Он је додао да је до проблема довео глобални пад потражње за жељезом, само у Европи за 30 одсто.
Од Савјета министара очекује да донесе одлуке о заштити домаће производње, чиме би се могао продужити радни вијек и зеничке жељезаре и приједорских рудокопа.
Синдикална организација "Нове Љубије" данас је позвала надлежне органе да преиспитају законитост предлагања стечаја у овом руднику.
