Мрачна позадина злочина у Сенти: Мушкарац наговорио тинејџера (15) да пресуди старици!

Извор:

Srbija danas

05.03.2026

18:14

Мрачна позадина злочина у Сенти: Мушкарац наговорио тинејџера (15) да пресуди старици!

Данас је ухапшен мушкарац (27) из Сенте, а претходно и малољетник (15) због убиства пензионерке (78) у том мјесту. Како се сумња, мушкарац (27) је наговорио малољетника да убије несрећну жену и узме јој већу количина новца, који су касније подијелили.

Убијена пензионерка је живјела сама у кући у Сенти. Према сазнањима од добро обавјештеног извора блиског истрази, осумњичени мушкарац је старији брат дјевојке која је живјела као подстанарка код баке. Са неколико година старијом и пунољетном женском особом дружио се и петнаестогодишњак осумњичен као директни извршилац убиства.

Мушкарац је подстакао малољетника да окрвари руке, а новац су подијелили и немилице трошили. Такође, малољетник је у међувремену купио нови телефон који му је одузет. На мјесту злочина убица је оставио ДНК, а полицији је то помогло да му уђе у траг.

(Србија Данас)

Senta

Убиство

maloljetnik

