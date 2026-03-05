Мрачна позадина злочина у Сенти: Мушкарац наговорио тинејџера (15) да пресуди старици!

Извор:
Данас је ухапшен мушкарац (27) из Сенте, а претходно и малољетник (15) због убиства пензионерке (78) у том мјесту. Како се сумња, мушкарац (27) је наговорио малољетника да убије несрећну жену и узме јој већу количина новца, који су касније подијелили.
Убијена пензионерка је живјела сама у кући у Сенти. Према сазнањима од добро обавјештеног извора блиског истрази, осумњичени мушкарац је старији брат дјевојке која је живјела као подстанарка код баке. Са неколико година старијом и пунољетном женском особом дружио се и петнаестогодишњак осумњичен као директни извршилац убиства.
Мушкарац је подстакао малољетника да окрвари руке, а новац су подијелили и немилице трошили. Такође, малољетник је у међувремену купио нови телефон који му је одузет. На мјесту злочина убица је оставио ДНК, а полицији је то помогло да му уђе у траг.
