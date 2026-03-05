Logo
КФОР негира тврдње да су ракете из Бондстила испаљене ка Ирану

Извор:

Телеграф

05.03.2026

19:25

Коментари:

0
КФОР негира тврдње да су ракете из Бондстила испаљене ка Ирану

НАТО и КФОР данас су одбацили наводе који се шире друштвеним мрежама да су ракете према Ирану лансиране из базе Бондстил или других НАТО објеката у АП Косово и Метохија, истичући да Алијанса није укључена у актуелну ваздушну кампању против Ирана.

Генерални секретар НАТО-а Марк Руте већ је раније јасно поручио да НАТО као организација није укључен у актуелну ваздушну кампању против иранског режима.

"Ова тврдња је лажна и у потпуности је одбацујемо", наглашава се у саопштењу званичника НАТО-а.

Истовремено, додаје се, мисија КФОР-а наставља да спроводи свој мандат доприноса безбједном и сигурном окружењу за све људе који живе на Косову и Метохији, на основу Савјета безбједности Уједињених нација и његове Резолуције 1244 из 1999. године.

Марија Захарова

Свијет

Захарова: Позив Русима да се уздрже од путовања на Косово

Камп Бондстил је оперативни штаб КФОР-а и налази се у близини Урошевца, на југоистоку КиМ.

Регионална је команда Исток којом руководи Армија САД, а подржавају је трупе из Грчке, Италије, Финске, Мађарске, Пољске, Словеније, Швајцарске и Турске.

Сједињене Америчке Државе и Израел напали су у суботу, 28. марта, ујутру Иран у, како је саопштено, "превентивним нападима", до којих је дошло након неуспјеха на више рунди преговора о иранском нуклеарном програму.

Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.

(Телеграф)

